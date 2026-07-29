Microsoft põe anúncios no Office que não se podem tirar, mesmo pagando

A Microsoft volta a estar no centro da polémica devido à exibição de anúncios no Microsoft 365. Utilizadores do Word, Excel e PowerPoint relatam publicidade a promover a atualização para planos superiores. A situação gera maior insatisfação porque afeta os clientes com subscrição mensal, não havendo alternativa para desativar estes anúncios no Office.

Microsoft coloca anúncios no Office

O aviso surge na barra de título dos programas sob a forma de um ícone em formato de diamante acompanhado da mensagem para actualizar o plano. Ao selecionar este elemento, o sistema abre uma janela flutuante que detalha os vários benefícios das subscrições pessoais, familiares ou empresariais de valor mais elevado.

Na prática, o Office trata os utilizadores pagantes como se usassem uma versão gratuita, destacando funcionalidades avançadas e até ferramentas de IA. A principal causa da revolta reside na total ausência de controlo sobre estas interrupções. A Microsoft não incluiu nas definições avançadas das aplicações qualquer opção que permita ocultar ou desativar de forma permanente estes anúncios.

O cenário torna-se insólito nas subscrições familiares, onde são sugeridas atualizações para planos premium sob a promessa de garantir uma experiência sem anúncios, precisamente através da exibição de uma notificação promocional impossível de remover. Este modelo de promoção agressiva contrasta com as experiências anteriores da empresa no ecossistema de produtividade.

Não se podem tirar, mesmo pagando

No início de 2025, a Microsoft chegou a testar uma versão verdadeiramente gratuita do Office para computador financiada por publicidade num painel lateral. Contudo, esta modalidade implicava limitações funcionais expressas, como a impossibilidade de alterar alguns elementos, inserir tabelas complexas ou utilizar tabelas dinâmicas no Excel.

Desta vez, a publicidade surge dentro do software pago e sem qualquer aviso prévio. As queixas multiplicam-se nos fóruns oficiais de suporte e em comunidades dedicadas, com os utilizadores a criticarem o impacto negativo destas distrações no ambiente de trabalho diário. A prática de integrar elementos promocionais em produtos de software pago tem sido uma constante na recente estratégia da empresa

Estendeu-se também a ferramentas de comunicação como o Teams e ao próprio sistema operativo Windows. Até ao momento, a Microsoft não esclareceu se a presença destas notificações representa um ajuste definitivo na interface do Microsoft 365 ou apenas um teste limitado a determinados grupos de clientes.