Summer Deals: iServices com descontos até 50% até 31 de agosto

A iServices lançou os Summer Deals, uma campanha com descontos até 50% numa seleção de produtos tecnológicos, disponível exclusivamente na loja online até 31 de agosto.

iServices com descontos em tecnologia

A campanha reúne as últimas unidades de várias referências em fim de ciclo comercial, permitindo aos consumidores encontrar smartphones recondicionados, smartwatches, powerbanks, auriculares, colunas de som, cabos, carregadores e outros acessórios e gadgets a preços reduzidos. As reduções variam consoante a categoria e estão identificadas individualmente em cada página de produto.

Mais do que uma campanha de preço, os Summer Deals prolongam a vida útil de equipamentos plenamente funcionais e dão saída responsável às últimas unidades em stock, evitando que produto viável seja desperdiçado.

A aposta nos recondicionados reforça o compromisso da iServices com a economia circular e com a redução de resíduos eletrónicos, uma das fileiras de resíduos que mais cresce a nível europeu. Todos os recondicionados comercializados pela iServices são sujeitos a processos de diagnóstico e testes técnicos e beneficiam de até três anos de garantia, de acordo com as condições aplicáveis a cada equipamento.

Os descontos estão identificados individualmente nas páginas dos produtos participantes e são aplicáveis exclusivamente às compras realizadas através da loja online. A seleção poderá ser atualizada ao longo da campanha, estando todas as ofertas limitadas ao stock existente.

Os Summer Deals decorrem até 31 de agosto e podem ser consultados aqui.

Summer Deals