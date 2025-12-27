Ultimate General: Civil War prepara-se para invadir consolas

Ultimate General: Civil War, o jogo de estratégia dos estúdios Game-Labs encontra-se prestes a invadir as consolas. Venham saber um pouco mais sobre o jogo.

Ultimate General: Civil War é um jogo de estratégia em tempo real, ou RTS (Real Time Strategy) e foi lançado para PC pelos estúdios Game-Labs em 2017.

Com a temática da Guerra Civil norte-americana a dar-lhe contexto, o jogo obteve avaliação francamente positiva e talvez daí tenha surgido a oportunidade de o "migrar" para as consolas, Playstation 5 e Xbox Series X. A responsabilidade encontra-se a cargo dos estúdios Samustai.

Com efeito, esta migração encontra-se prevista para o próximo ano (2026), com a promessa de haver o lançamento de uma Demo já no inicio do ano.

Ultimate General: Civil War é, como o nome não deixa muitas margens para dúvida, um titulo de estratégia tática que decorre em tempo real e no qual os jogadores passam por uma enorme campanha histórica de 1861 a 1865. A campanha apresenta dezenas de batalhas, desde simples e pequenas escaramuças armadas até aos grandes conflitos massivos que duraram semanas.

O jogo disponibiliza aos jogadores um controlo e gestão total sobre os eventos. O jogador não é um mero espetador, tendo de gerir praticamente tudo, desde a composição do seu exército e unidades militares, á criação de um sistema de reabastecimento de munições e mantimentos ou mesmo o sistema de progressão dos oficiais.

O jogo, originalmente lançado para PC, foi projetado para apresentar confrontos nos quais cada decisão importa, desde o posicionamento das tropas (por exemplo, das peças de artilharia) até à gestão do moral das tropas de infantaria.

Trazer a complexidade e a profundidade de um RTS histórico para consolas exige uma abordagem muito particular. A Samustai promete que a jogabilidade nas consolas, permaneça familiar e satisfatória para todos os fãs da versão original para PC, ao mesmo tempo que tenta criar um ambiente fluido e intuitivo, especificamente projetado para utilizadores que usam comando em vez de teclado e rato.

Ultimate General: Civil War será lançado para Playstation 5 e Xbox Series X em 2026, ainda sem data concreta de lançamento.