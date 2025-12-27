Teve um acidente? Pode preencher a declaração amigável no telemóvel

Durante muitos anos, a declaração amigável de acidente automóvel esteve associada a um formulário em papel, guardado no porta-luvas. Mas esse cenário mudou.

Em Portugal, já é possível preencher a declaração amigável diretamente no telemóvel, de forma digital, simples e com validade legal.

O que é a declaração amigável digital?

A declaração amigável digital permite que dois condutores envolvidos num acidente automóvel, sem feridos, descrevam o ocorrido através de uma aplicação móvel, substituindo totalmente o tradicional impresso em papel.

Esta solução é disponibilizada através da aplicação e-SEGURANÇA, desenvolvida pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), em colaboração com as seguradoras.

Como preencher a declaração amigável no telemóvel

O processo é simples e pode ser feito no local do acidente:

Instalar a app e-SEGURANÇA (disponível para Android e iOS) Selecionar a opção Declaração Amigável Digital Introduzir os dados dos condutores e dos veículos Indicar local, data e hora do acidente Descrever o sinistro e preencher o esquema do embate Anexar fotografias (opcional, mas recomendado) Assinar digitalmente no telemóvel (ambos os condutores) Submeter a declaração

Após a submissão, a informação é enviada automaticamente para as seguradoras envolvidas.

A declaração amigável digital tem exatamente a mesma validade legal que o modelo em papel, desde que: ambos os condutores concordem com a descrição, não existam feridos e também os dados estejam corretamente preenchidos.

e-SEGURANÇA