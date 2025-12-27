Teve um acidente? Pode preencher a declaração amigável no telemóvel
Durante muitos anos, a declaração amigável de acidente automóvel esteve associada a um formulário em papel, guardado no porta-luvas. Mas esse cenário mudou.
Em Portugal, já é possível preencher a declaração amigável diretamente no telemóvel, de forma digital, simples e com validade legal.
O que é a declaração amigável digital?
A declaração amigável digital permite que dois condutores envolvidos num acidente automóvel, sem feridos, descrevam o ocorrido através de uma aplicação móvel, substituindo totalmente o tradicional impresso em papel.
Esta solução é disponibilizada através da aplicação e-SEGURANÇA, desenvolvida pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), em colaboração com as seguradoras.
Como preencher a declaração amigável no telemóvel
O processo é simples e pode ser feito no local do acidente:
- Instalar a app e-SEGURANÇA (disponível para Android e iOS)
- Selecionar a opção Declaração Amigável Digital
- Introduzir os dados dos condutores e dos veículos
- Indicar local, data e hora do acidente
- Descrever o sinistro e preencher o esquema do embate
- Anexar fotografias (opcional, mas recomendado)
- Assinar digitalmente no telemóvel (ambos os condutores)
- Submeter a declaração
Após a submissão, a informação é enviada automaticamente para as seguradoras envolvidas.
A declaração amigável digital tem exatamente a mesma validade legal que o modelo em papel, desde que: ambos os condutores concordem com a descrição, não existam feridos e também os dados estejam corretamente preenchidos.