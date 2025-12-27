Com o Radio.Garden pode ouvir rádios de todo o mundo num globo interativo

Já não é a primeira vez que falamos neste fantástico serviço. Neste final de ano, voltamos a iluminar o Radio.Garden, um serviço online que permite ouvir estações de rádio de praticamente qualquer lugar do planeta diretamente no navegador ou através de aplicações móveis.

Criado por um grupo de investigação neerlandês entre 2013 e 2016, trata-se de um projeto sem fins lucrativos que junta emissões de milhares de rádios num mapa interativo em forma de globo, facilitando a exploração e descoberta de conteúdos sonoros de culturas e países distantes.

O que é e como funciona

No centro da experiência está um mapa tridimensional do globo, repleto de pontos verdes: cada ponto representa uma cidade ou local com uma, ou várias estações de rádio disponíveis.

Ao rodar esse globo e aproximar-se de uma localização específica, o utilizador pode clicar num ponto e ouvir aquela estação em tempo real, desde notícias locais e música até programas culturais e talk-shows.

O serviço transmite as estações por streaming de áudio, o que significa que não estás limitado à cobertura tradicional de rádio FM ou AM: basta uma ligação estável à Internet para ouvir rádios de Lisboa, Nova Iorque, Tóquio ou Joanesburgo.

As estações estão organizadas por localização geográfica, e a plataforma também disponibiliza uma função de pesquisa que permite encontrar uma rádio por nome ou local sem ter de girar o globo manualmente.

Aplicações e recursos

Para além do site, existem aplicações oficiais disponíveis para Android e iOS, que permitem salvar estações favoritas, continuar a ouvir mesmo quando o dispositivo entra em suspensão e aceder de forma prática ao vasto catálogo de emissoras.

O interface simples e intuitivo transforma a navegação numa experiência semelhante a explorar um globo terrestre, descobrindo sons únicos de diversas partes do mundo.

Porquê usar o Radio.Garden

Para quem gosta de rádio tradicional, de música internacional, de línguas ou simplesmente de descobrir conteúdo novo, o Radio.Garden é uma ferramenta fascinante.

Permite não só ouvir estações populares, mas também emissoras locais menos conhecidas, oferecendo uma forma de viagem sonora pelo mundo sem sair de casa.

Ouvir agora

Pode experimentar o Radio.Garden gratuitamente diretamente no seu navegador:

Radio.Garden

Como referido, também pode ouvir com as apps para iOS e Android.

Se quiser ouvir emissoras específicas de Portugal ou explorar conteúdos em português, também pode procurar por cidades como Vila Nova de Famalicão, Guimarães, Porto, Coimbra ou Lisboa dentro da plataforma.