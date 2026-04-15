Dominar os mares com Professional Ship Simulator

A Aerosoft e os SWE Systems revelaram na semana passada um novo trailer para o jogo, Professional Ship Simulator. Como o nome indica, trata-se de um simulador naval. Venham soltar amarras...

Professional Ship Simulator é, como o nome indica, um simulador que desafia os jogadores a controlarem e gerirem navios em alto mar. Vai ter de comandar navios de cruzeiro, petroleiros, embarcações comerciais e outros tipos de barcos, navegando por alguns dos portos e rotas navais mais importantes do mundo naquela que, segundo os seus responsáveis, se trata de uma experiência extremamente realista.

Este novo trailer de jogabilidade agora revelado, destaca a abordagem profunda e diversificada do simulador para o controlo e gestão de todas as operações navais a bordo dos navios, de forma realista.

Professional Ship Simulator foi pensado tanto para meros entusiastas do mar, como para profissionais mais sérios de simulações, e tenta oferecer uma experiência marítima altamente detalhada e rigorosa, onde a precisão, o planeamento e o conhecimento técnico são essenciais.

O jogo vai muito além da jogabilidade simplificada e arcade de outros títulos, concentrando-se nos vários sistemas existentes nos navios da atualidade, nos desafios de navegação do mundo real e numa física fiel à realidade.

Anteriormente conhecido como NauticXP, Professional Ship Simulator representa uma evolução significativa tanto no âmbito como na visão do projeto inicial, com o seu novo título a refletir um claro compromisso com autenticidade, profundidade e a simulação de nível profissional.

No cerne do jogo encontra-se um modelo avançado de simulação hidrodinâmica, no qual as embarcações são afetadas pelo vento, ondas, correntes, efeitos de inclinação e forças de propulsão, assim como o próprio torque da hélice. Os navios respondem dinamicamente ao ambiente, exigindo que os jogadores reajam e ajam de acordo, controlando cautelosamente a sua velocidade, posicionamento e manobras. Tanto em mar aberto como em ambientes portuários altamente movimentados.

Os jogadores assumem o controlo total dos seus navios, através de cockpits totalmente interativos, com mais de 100 botões configuráveis, múltiplos eixos de controlo e configurações flexíveis para uma simulação mais especializada. Todos os sistemas de bordo são simulados em detalhe, incluindo o radar com rastreamento AIS/CPA, o sonar, gestão de energia e comunicação via rádio, proporcionando uma experiência profundamente imersiva e altamente técnica.

O jogo vai passar por locais (grande escala) baseados em dados do mundo real, apresentando regiões marítimas detalhadas, como por exemplo, em redor da Ilha de Rügen ou Estreito de Dover, com milhares de marcas náuticas autênticas, auxílios à navegação e mais de 40 portos reais. O jogo conta com sistemas climáticos dinâmicos, condições em tempo real e tráfego intenso controlado pela IA que garantem que nenhuma viagem seja igual a outra, com as mudanças nas condições do mar a terem um impacto direto nos processos de manobra do navio e influenciando as tomadas de decisões operacionais.

O lançamento de Professional Ship Simulator em Acesso Antecipado no Steam para PC está previsto para 2026.