PS5: tem este jogo em casa? Pode ter uma pequena fortuna escondida
Há rumores de que a PS5 pode ser hackeada para correr jogos piratas, e parece que um título PS4 é essencial para isso. A peça fundamental é o jogo Star Wars Racer Revenge, oque levou a que o seu disparasse, atingindo valores muito elevados. Assim, quem tem este jogo em casa pode ter uma pequena fortuna na sua posse.
Star Wars Racer Revenge vale agora uma fortuna
Há anos atrás, as consolas eram hackeadas com relativa facilidade, mas hoje em dia, são um pouco mais resistentes. Recentemente, surgiu um rumor que estará já confirmado, sobre o desbloqueio da PlayStation 5, o que fez com que o preço de um jogo da PS4 aumentasse 1000%. Qual a relação?
É mais fácil proteger as consolas agora porque o firmware é atualizado mensalmente e muitas funcionalidades requerem ligação à internet. No entanto, se tiver acesso às chaves ROM — as chaves que desbloqueiam o acesso root, o núcleo da consola — já não pode ser modificado de qualquer forma, nem mesmo com o firmware. E parece que foi isso mesmo que os hackers conseguiram.
There are approx 10k copies afaik
1k for limited edition
8.5k for regular edition
Good luck hunting it
Don't be an idiot buying PS2 version lol
— Gezine (@gezine_dev) January 1, 2026
É semelhante ao desbloqueio do iPhone e de outros telemóveis. Este processo era muito popular há alguns anos porque permitia aos utilizadores mudar de operador, alterar o sistema operativo ou instalar aplicações não autorizadas. Nos últimos anos acabou por cair em desuso, quer porque perdeu o interesse, quer porque as medidas de proteção aumentaram.
Sim, um jogo da PS4 para desbloquear a PS5
Então, o que é que um jogo de há mais de 20 anos tem a ver com o desbloqueio da PS5? Aparentemente, muita coisa. Um dos hackers afirmou que o desbloqueio da PS5 é realizado através de uma vulnerabilidade no disco do jogo Star Wars Racer Revenge para a PS4. Isto é uma sorte para a Sony, pois é um título raro, do qual apenas foram lançadas 8.500 cópias físicas em 2016 — a versão necessária para o desbloqueio.
Como se deve imaginar, o jogo está esgotado em todas as lojas que ainda o tinham, e no eBay, as cópias usadas estão a chegar aos 500€, quando há pouco tempo custavam 15€. Embora existam poucas unidades, o disco de Star Wars Racer Revenge só é necessário uma vez para realizar o desbloqueio, pelo que os piratas e hackers certamente o emprestarão ou venderão após a sua utilização.
Espera-se que este desbloqueio da consola PS5 esteja pronto em questão de dias. Teoricamente, a Sony não pode corrigi-lo. Veremos o que acontece. Star Wars Racer Revenge é um jogo de corridas mediano, inspirado nas corridas de pods do filme Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma. Foi lançado em 2002 para a consola PlayStation 2 e em 2016 para a PS4 e outras consolas.
Só a titulo de curiosidade evidentemente, alguém sabe em que firmware tem que se ter a consola para usar este exploit. É que o saber não ocupa espaço não é?
Pelo que li, o exploit é devido à conversão, do jogo para PS2, para a PS4, que requer autorização para introdução de dados, na ROM, para activar o modo 3D. Na PS2, esse modo não estava disponível, a não ser para a última versão, hardware, lançada. Graças a esse exploit será possível injectar um serviço, que permite usar, jogos e apps, numa sandbox, usando o software, da consola, como se fosse original. Ainda há dúvidas, pois pode ser possível, que a Sony, aproveite, os updates, para resetar, a ROM, removendo o que lá é instalado. Daí o preço, dos discos, terem disparado. Ainda há mais jogos, que podem ter essa opção disponível.
Muitos jogos (até da PS5) usam esse tipo de serviço, para activação de funções. Se o hacker explicar qual é, rapidamente se descobrem, mais jogos, que implementem a mesma opção.
A única coisa certa: Cópias digitais não funcionam, para essa injecção. O que reduz, a possibilidade de hacking, a algo semelhante, ao que era feito com a Dreamcast.
Obrigado. Mas tenho que ter a consola nalguma versão anterior ou funciona em todas?