PS5: tem este jogo em casa? Pode ter uma pequena fortuna escondida

Autor: Pedro Simões

  1. Famous_Mist says:
    5 de Janeiro de 2026 às 11:15

    Só a titulo de curiosidade evidentemente, alguém sabe em que firmware tem que se ter a consola para usar este exploit. É que o saber não ocupa espaço não é?

  2. Manuel da Rocha says:
    5 de Janeiro de 2026 às 11:18

    Pelo que li, o exploit é devido à conversão, do jogo para PS2, para a PS4, que requer autorização para introdução de dados, na ROM, para activar o modo 3D. Na PS2, esse modo não estava disponível, a não ser para a última versão, hardware, lançada. Graças a esse exploit será possível injectar um serviço, que permite usar, jogos e apps, numa sandbox, usando o software, da consola, como se fosse original. Ainda há dúvidas, pois pode ser possível, que a Sony, aproveite, os updates, para resetar, a ROM, removendo o que lá é instalado. Daí o preço, dos discos, terem disparado. Ainda há mais jogos, que podem ter essa opção disponível.
    Muitos jogos (até da PS5) usam esse tipo de serviço, para activação de funções. Se o hacker explicar qual é, rapidamente se descobrem, mais jogos, que implementem a mesma opção.
    A única coisa certa: Cópias digitais não funcionam, para essa injecção. O que reduz, a possibilidade de hacking, a algo semelhante, ao que era feito com a Dreamcast.

