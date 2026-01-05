PS5: tem este jogo em casa? Pode ter uma pequena fortuna escondida

Há rumores de que a PS5 pode ser hackeada para correr jogos piratas, e parece que um título PS4 é essencial para isso. A peça fundamental é o jogo Star Wars Racer Revenge, oque levou a que o seu disparasse, atingindo valores muito elevados. Assim, quem tem este jogo em casa pode ter uma pequena fortuna na sua posse.

Star Wars Racer Revenge vale agora uma fortuna

Há anos atrás, as consolas eram hackeadas com relativa facilidade, mas hoje em dia, são um pouco mais resistentes. Recentemente, surgiu um rumor que estará já confirmado, sobre o desbloqueio da PlayStation 5, o que fez com que o preço de um jogo da PS4 aumentasse 1000%. Qual a relação?

É mais fácil proteger as consolas agora porque o firmware é atualizado mensalmente e muitas funcionalidades requerem ligação à internet. No entanto, se tiver acesso às chaves ROM — as chaves que desbloqueiam o acesso root, o núcleo da consola — já não pode ser modificado de qualquer forma, nem mesmo com o firmware. E parece que foi isso mesmo que os hackers conseguiram.

É semelhante ao desbloqueio do iPhone e de outros telemóveis. Este processo era muito popular há alguns anos porque permitia aos utilizadores mudar de operador, alterar o sistema operativo ou instalar aplicações não autorizadas. Nos últimos anos acabou por cair em desuso, quer porque perdeu o interesse, quer porque as medidas de proteção aumentaram.

Sim, um jogo da PS4 para desbloquear a PS5

Então, o que é que um jogo de há mais de 20 anos tem a ver com o desbloqueio da PS5? Aparentemente, muita coisa. Um dos hackers afirmou que o desbloqueio da PS5 é realizado através de uma vulnerabilidade no disco do jogo Star Wars Racer Revenge para a PS4. Isto é uma sorte para a Sony, pois é um título raro, do qual apenas foram lançadas 8.500 cópias físicas em 2016 — a versão necessária para o desbloqueio.

Como se deve imaginar, o jogo está esgotado em todas as lojas que ainda o tinham, e no eBay, as cópias usadas estão a chegar aos 500€, quando há pouco tempo custavam 15€. Embora existam poucas unidades, o disco de Star Wars Racer Revenge só é necessário uma vez para realizar o desbloqueio, pelo que os piratas e hackers certamente o emprestarão ou venderão após a sua utilização.

Espera-se que este desbloqueio da consola PS5 esteja pronto em questão de dias. Teoricamente, a Sony não pode corrigi-lo. Veremos o que acontece. Star Wars Racer Revenge é um jogo de corridas mediano, inspirado nas corridas de pods do filme Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma. Foi lançado em 2002 para a consola PlayStation 2 e em 2016 para a PS4 e outras consolas.