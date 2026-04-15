Google lança as Skills: agora tem os seus prompts mais usados sempre à mão

A Google acaba de introduzir uma atualização no Chrome que vai melhorar a forma como interagimos com a sua inteligência artificial (IA). Através da funcionalidade Skills, os utilizadores podem agora automatizar tarefas complexas e evitar a introdução manual de prompts repetitivos.

Como utilizar as suas Skills no Google Chrome

A nova funcionalidade Skills surge para colmatar uma das maiores lacunas na utilização diária da IA: a necessidade de reintroduzir constantemente os mesmos prompts. Até agora, se o utilizador pretendesse usar o mesmo texto em páginas diferentes, era obrigado a copiar ou a reescrever o texto manualmente.

Com esta inovação, o Chrome permite armazenar estes prompts e executá-los instantaneamente em qualquer separador aberto, bastando um simples comando, sem que seja necessário redigir o texto novamente.

Para tirar partido desta ferramenta, basta aceder ao painel lateral do Gemini, clicando no ícone correspondente situado no canto superior direito do browser. Ao digitar uma barra (/) na caixa de texto, surge imediatamente uma lista com as Skills configuradas.

A criação de novos prompts personalizados é igualmente intuitiva. Sempre que o utilizador escreve uma instrução que pretenda reutilizar no futuro, o browser oferece a opção de a guardar diretamente a partir do histórico de conversação.

Além disso, estas definições são sincronizadas entre todos os computadores onde a conta do Google esteja ativa, permitindo a edição ou eliminação das mesmas a qualquer momento através do painel de gestão.

Uma biblioteca completa com mais de 50 automações

Para facilitar o arranque, a Google disponibilizou uma galeria que inclui mais de 50 Skills prontas a usar. Entre as opções mais úteis, destacam-se ferramentas para resumir vídeos do YouTube, comparar especificações técnicas de produtos entre vários separadores em simultâneo ou filtrar propostas de emprego de acordo com critérios específicos definidos pelo utilizador.

Um dos exemplos mais curiosos é o chamado "Maximizador de Proteínas". Esta Skill analisa receitas em qualquer site de culinária e sugere ingredientes alternativos que aumentem o valor nutricional do prato. O sistema estima o conteúdo proteico e propõe alterações que otimizam a refeição sem comprometer o sabor original.

No que diz respeito à segurança, a tecnológica assegura que as Skills operam sob as mesmas normas rigorosas que já protegem o Gemini no Chrome. Em situações que envolvam ações sensíveis - como o envio de mensagens ou a marcação de eventos na agenda -, o sistema exige sempre uma validação manual e explícita por parte do utilizador antes de avançar.

Atualmente, as Skills estão disponíveis para as versões de ambiente de trabalho em sistemas Windows, Mac e ChromeOS. No entanto, o acesso permanece restrito a utilizadores residentes nos Estados Unidos que tenham o browser configurado no idioma inglês. Esperemos que seja expandida para Portugal.

Leia também: