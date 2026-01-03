PplWare Mobile

Ciência confirma: jogar videojogos pode atrasar o envelhecimento cerebral

Jogos 6 Comentários

Autor: Rui Neto

  1. Incognito says:
    3 de Janeiro de 2026 às 13:29

    Hahahaha….se os puserem a ver um vídeo de Feynman , vao perceber o que desenvolve o cérebro ……duvido é que eles percebam alguma coisa do que ele diz nos videos ….aliás nota-se nitidamente um certo atraso mental nas gerações mais novas ..são superficiais , para eles é tudo um jogo …. ha pouco um miúdo de 4 ou 5 anos no supermercado , cantava em voz alta , e pedia que lhe comprassem um um peixe, para jogar com o peixe como num vídeo jogo …..muita gente achava muita piada , eu nao achei ….pensei : este daqui a poucos anos vai ter sérios problemas a mentais ..se é que já nao os tem

  2. Manuel Araújo says:
    3 de Janeiro de 2026 às 13:47

    É verdade, mas também é mentira; verdade porque efetivamente pode ajudar o desenvolvimento dessas capacidades, mentira, porque uma esmagadora pecentagem de jovens têm capacidades cognitivas QB, e não é isso que faz deles melhores cidadãos. Não estou a ver ajuda dos ditos jogos, na melhoria ética e de respeito, antes pelo contrário!

    • Ey says:
      3 de Janeiro de 2026 às 14:10

      A ética e o respeito também na gerações antigas falta e não é pouco. Trabalho em atendimento ao público e a falta de educação respeito e descaramento provém maioritariamente das gerações mais antigas, pensam que sabem podem e mandam quando não é assim.
      Concordo que o jogos tem algumas vantagens como lógica raciocínio e até melhoria da coordenação motora, assim como o desporto também ajuda bastante nesta última. Porém não é por alguém jogar videojogos que se torna um ser humano melhor ou superior.

      • Gringo Bandido says:
        3 de Janeiro de 2026 às 15:17

        O tempo que não passam a reforçar valores de dignidade etc estão a ficar para trás, o resultado está á vista, tens o mundo a arder. È urgente moldar as mentes para respeitarem a vida Humana e o planeta e mesmo que só se distraiam com os jogos já estão a ficar para trás.

  3. Yamahia says:
    3 de Janeiro de 2026 às 14:07

    Nada bate as cruzadex.

  4. Manuel da Rocha says:
    3 de Janeiro de 2026 às 14:34

    Isso era válido, para jogos, até 2009. A Nintendo ganhou, muito, dinheiro com isso.
    Desde aí, para cá, jogos passaram a escolher gráficos “super detalhados”, com necessidades, brutais, dos jogadores, em vez da jogabilidade.
    Um exemplo: Vão jogar Resident Evil 3 (PC). Joguem Resident Evil Code Veronica (DreamCast) e joguem o Resident Evil 6 (PS5). Jogabilidade, mudou, radicalmente. O pensar rápido, perceber o objectivo (que era base dos Resident Evil, até ao Veronica), passou a ser mover rápido, disparar, mover, disparar, fugir, recarregar… repetir. O outro exemplo, eram os jogos Tomb Raider. Os primeiros, exigem mais, conhecimento, do cenário, seguido do aprender truques, com comandos. Quando quiseram avançar para o modo “Mortal Kombat” (ou “Street Fighter”), jogo perdeu-se.
    Os jogos das consolas Nintendo, sempre foram, por esse lado, até à Switch… depois, vemos que, há mais gente a comprar jogos, para as Switch, produzidos em 1996-2007, do que jogos novos. Além de serem, muito, mais baratos, também exigem, mais raciocínio, menos comunicação e mais individualidade.

