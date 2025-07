iOS 26 traz novo atalho para criar lembretes rapidamente na app Lembretes da Apple

A app Lembretes da Apple vai receber um novo visual “Liquid Glass” no iOS 26, bem como várias funcionalidades novas. Entre elas, destaca-se uma que permite criar lembretes de forma mais rápida do que nunca. Veja como funciona.

Novo controlo “Novo Lembrete” permite criar tarefas sem abrir a app

Desde que há iPhone, apareceram já muitas aplicações de lembretes. Umas com uns pontos fortes, outras com outros pontos fortes, mas a da Apple destaca-se numa coisa: a facilidade como se criam tarefas.

É esse o ponto-chave, criar tarefas de forma rápida e simples. Se assim não for, não faz sentido, afinal esta é uma app "de vá pelos seus dedos".

Nos últimos anos, a app Lembretes da Apple tem melhorado neste aspeto. Mas no iOS 26 chega uma novidade que acelera ainda mais o processo.

O iOS 26 introduz um novo controlo “Novo Lembrete”, que pode ser colocado em vários locais do sistema:

Botão de ação

Ecrã bloqueado

Central de controlo

Este controlo abre um pequeno painel pop-up onde pode escrever rapidamente um lembrete, incluindo a definição de datas, bandeiras e outros detalhes.

A grande vantagem é clara: com o controlo posicionado em locais estratégicos, é possível criar lembretes sem ter de abrir a app completa.

Alguns utilizadores poderão preferir colocá-lo no Centro de Controlo ou no Ecrã Bloqueado, mas pessoalmente acho-o mais prático quando está atribuído ao Botão de Ação do iPhone.

Ideal para o Botão de Ação

Quando o Botão de Ação está configurado para ativar o “Novo Lembrete”, é possível registar uma nota ou tarefa em apenas alguns segundos, esteja onde estiver no sistema.

Quer esteja no Ecrã Bloqueado, no ecrã principal, ou a usar outra aplicação, o Botão de Ação torna-se na forma mais rápida de criar um lembrete.

O painel pop-up aceita linguagem natural para definir datas e oferece acesso rápido aos seguintes campos:

Lista atribuída

Notas

Data

Localização

Bandeira

Se ainda não sabe que atalho útil poderá atribuir ao Botão de Ação no seu iPhone, especialmente agora que existe um botão dedicado à câmara, este novo controlo pode ser a solução ideal.

Já agora, para ficar "mestre" na app Lembretes, siga estas dicas: