Renault 5 Monte Carlo: o regresso do espírito Clio Williams

A história automóvel passa incontornavelmente por este nome mítico na marca do losango. Ainda está bem marcado na memória de muitos a desportividade que transmite o nome Williams. Acudindo à indescritível lembrança de outrora, um concessionário holandês decidiu recriar o tal espírito no novo Renault 5. Infelizmente só há 25 unidades do Renault 5 Monte Carlo!

Renault 5 Edition Monte Carlo é um hino à saudade

Se o quiser, terá de fazer uma viagem, nem que seja de fim de semana, porque este Renault 5 E-Tech não estará disponível nem em Portugal, nem em qualquer outro país europeu, exceto nos Países Baixos.

E atenção: não é uma edição oficial lançada pela divisão local, mas sim uma série muito limitada.

O azul e o dourado estão fortemente associados a um nome lendário da Renault: o icónico Clio Williams dos anos 90, que fez furor não só pelo aspeto desportivo, mas também pela performance.

Um modelo irrepetível, que nunca teve sucessores diretos, motivou este concessionário a recriar, por conta própria, algo semelhante, usando como base o Renault 5 mais acessível.

O lendário nome Williams volta à Renault...

A carroçaria deste novo Renault 5 apresenta-se em azul “Noturno”, escuro e com acabamento brilhante, contrastando com o dourado vivo das jantes de liga leve multiraios de 19 polegadas.

O mesmo dourado foi usado em duas linhas subtis que percorrem os flancos do carro, de ponta a ponta, e na inscrição da icónica corrida do Mónaco, colocada no vidro traseiro.

O spoiler dianteiro simula o acabamento em fibra de carbono. No interior, o Renault 5 Edition Monte Carlo exibe um carácter desportivo evidente. Os bancos foram (re)trabalhados com pele preta perfurada e zonas em Alcantara, materiais não disponíveis de origem, e decorados com pespontos em linha dourada.

O R5 mais desejado, com alma desportiva

O número ímpar da versão está bordado nos encostos dos bancos dianteiros, e uma insígnia especial foi aplicada no túnel central, entre os suportes para copos e a base de carregamento por indução para telemóveis.

Esta interpretação, inspirada no Clio Williams, baseia-se na versão Techno (a mais básica na Holanda), equipada com motor de 120 cv e bateria de 40 kWh (versão Urban Range).

O concessionário responsável chama-se Zeeuw & Zeeuw, e anunciou que apenas 25 unidades serão transformadas nesta edição Monte Carlo, com um preço fixado em 37.995 euros, o que a torna verdadeiramente limitada.

Será que vai chegar a Portugal? Vai, se o for buscar!