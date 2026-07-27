2 milhões de carros vulneráveis! A pior falha automóvel alguma vez descoberta

Mais de dois milhões de automóveis foram afetados por uma vulnerabilidade crítica. Investigadores descobriram uma falha num componente omnipresente no mundo automóvel. Qualquer hacker dentro do alcance do Bluetooth podia desbloquear o carro remotamente, desativar o alarme ou cortar a ignição, sem que o proprietário se apercebesse.

2 milhões de carros vulneráveis!

Investigadores da Universidade da Califórnia descobriram uma falha crítica no sistema de alarme KARR. Este sistema de alarme foi instalado por concessionários de veículos em mais de 2 milhões de automóveis nos Estados Unidos. Desenvolvido pelo Acrisure Protection Group, foi concebido para prevenir o roubo de veículos estacionados nos parques dos concessionários.

Mesmo quando o comprador recusa esta opção paga, o dispositivo permanece instalado. Continua a emitir sinais Bluetooth assim que o motor é ligado e até dez minutos após o carro ser desligado. Este comportamento permite que se explore a vulnerabilidade descoberta. Pelo menos metade dos condutores afetados nunca consentiu na instalação do KARR. e estão a conduzir com um dispositivo que coloca os seus veículos em risco.

Bluettoth do KARR com falha

Os investigadores descobriram que todos os dispositivos KARR partilham uma única chave de autenticação. Esta era diretamente legível no código da aplicação móvel KARR. Examinaram então o código da aplicação e encontraram uma forma de assumir o controlo de qualquer dispositivo KARR dentro do alcance do Bluetooth de um automóvel. Para isso, desenvolveram a sua própria aplicação baseada no código da aplicação oficial.

Uma vez aperfeiçoada, a aplicação dos investigadores poderia enviar comandos para qualquer dispositivo KARR próximo. Os investigadores utilizaram a aplicação para desbloquear um carro, imobilizar um veículo estacionado e impedir que este ligasse. Além de acionar simultaneamente a buzina e os faróis de vários carros. Nas mãos de criminosos, esta aplicação poderia, obviamente, causar danos.

Solução aplicada e até ignorada

Durante uma demonstração realizada, os investigadores identificaram 97 veículos equipados com um dispositivo KARR vulnerável em apenas 20 minutos. Embora a falha não permita que o motor do carro alvo seja ligado diretamente, simplifica bastante o trabalho dos ladrões. Uma vez abertas as portas, tudo o que resta é utilizar um scanner de diagnóstico automóvel para assumir o controlo do veículo.

Os investigadores reportaram a vulnerabilidade ao Acrisure Protection Group em janeiro do ano passado. A empresa só ofereceu uma solução antes da apresentação pública dos resultados, quase dezoito meses depois. Foi lançada uma atualização para os dispositivos. A Acrisure Protection Group desvalorizou o problema. Descreveu a vulnerabilidade como "muito complexa" e acredita que o risco de exploração é "baixo ".