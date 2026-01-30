Qual o smartphone mais vendido em 2025? Resposta vai surpreender todos

Como faz todos os anos, a Counterpoint Research publicou a sua lista dos smartphones mais vendidos no planeta. A lista deste ano abrange todo o ano de 2025 e há um vencedor claro, responsável por 19% de todas as vendas globais. Curiosamente, não é o que está à espera.

Smartphone mais vendido em 2025?

Respondendo já aos mais curiosos, o smartphone mais vendido no mundo não é o iPhone 17, nem um dispositivo da Samsung ou da Xiaomi. A Apple lidera a lista dos smartphones mais vendidos no planeta. Aliás, a empresa de Cupertino ocupa também a segunda, terceira e quarta posições, e reaparece na sétima, oitava e décima posições.

Segundo a própria empresa, o telemóvel mais vendido no mundo é o iPhone 16, modelo lançado em setembro de 2024. O iPhone 17, no entanto, também surge no ranking, ocupando a sétima posição, representando um total de 16% das vendas globais devido à forte procura em mercados como os Estados Unidos, a China e a Europa.

Curiosamente, o iPhone 16 Pro Max também vendeu mais que o 16 Pro. Estes modelos ocupam o segundo e terceiro lugar, respetivamente. Em quarto lugar está o 17 Pro Max, que a empresa anunciou em setembro de 2025, e em quinto lugar vemos um smartphone da Samsung.

Esta empresa, aliás, ocupa a quinta, sexta e nona posições na lista dos mais vendidos no mundo em 2025. O Galaxy A16 5G está em quinto lugar, enquanto o Galaxy A06 4G está em sexto.

Já o Galaxy S25 Ultra ocupa a nona posição. Isto representa um salto de uma posição face a 2024, quando o S25 Ultra estava em oitavo lugar, logo acima do iPhone 16 Pro.

Lista smartphones mais vendidos

iPhone 16

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 17 Pro Max

Galaxy A16 5G

Galaxy A06 4G

iPhone 17

iPhone 15

Galaxy S25 Ultra

iPhone 16e

A Counterpoint estima que poderemos assistir a um cenário semelhante em 2026 , com os dispositivos premium a dominar o mercado. Com base nos dados de 2025, o iPhone 17 Pro Max seria o smartphone mais vendido do ano.

De qualquer forma, é importante referir que 2026 poderá apresentar uma concorrência muito feroz. A Samsung está prestes a lançar o Galaxy S26, repleto de novas funcionalidades e um design renovado, e marcas como a Google estão a ganhar terreno no mercado.