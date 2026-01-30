Qual o smartphone mais vendido em 2025? Resposta vai surpreender todos
Como faz todos os anos, a Counterpoint Research publicou a sua lista dos smartphones mais vendidos no planeta. A lista deste ano abrange todo o ano de 2025 e há um vencedor claro, responsável por 19% de todas as vendas globais. Curiosamente, não é o que está à espera.
Smartphone mais vendido em 2025?
Respondendo já aos mais curiosos, o smartphone mais vendido no mundo não é o iPhone 17, nem um dispositivo da Samsung ou da Xiaomi. A Apple lidera a lista dos smartphones mais vendidos no planeta. Aliás, a empresa de Cupertino ocupa também a segunda, terceira e quarta posições, e reaparece na sétima, oitava e décima posições.
Segundo a própria empresa, o telemóvel mais vendido no mundo é o iPhone 16, modelo lançado em setembro de 2024. O iPhone 17, no entanto, também surge no ranking, ocupando a sétima posição, representando um total de 16% das vendas globais devido à forte procura em mercados como os Estados Unidos, a China e a Europa.
Curiosamente, o iPhone 16 Pro Max também vendeu mais que o 16 Pro. Estes modelos ocupam o segundo e terceiro lugar, respetivamente. Em quarto lugar está o 17 Pro Max, que a empresa anunciou em setembro de 2025, e em quinto lugar vemos um smartphone da Samsung.
Esta empresa, aliás, ocupa a quinta, sexta e nona posições na lista dos mais vendidos no mundo em 2025. O Galaxy A16 5G está em quinto lugar, enquanto o Galaxy A06 4G está em sexto.
Já o Galaxy S25 Ultra ocupa a nona posição. Isto representa um salto de uma posição face a 2024, quando o S25 Ultra estava em oitavo lugar, logo acima do iPhone 16 Pro.
Lista smartphones mais vendidos
- iPhone 16
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A06 4G
- iPhone 17
- iPhone 15
- Galaxy S25 Ultra
- iPhone 16e
A Counterpoint estima que poderemos assistir a um cenário semelhante em 2026 , com os dispositivos premium a dominar o mercado. Com base nos dados de 2025, o iPhone 17 Pro Max seria o smartphone mais vendido do ano.
De qualquer forma, é importante referir que 2026 poderá apresentar uma concorrência muito feroz. A Samsung está prestes a lançar o Galaxy S26, repleto de novas funcionalidades e um design renovado, e marcas como a Google estão a ganhar terreno no mercado.
Porra!
Os iPhone 17 começaram a ser vendidos a 19/09/2025. Logo, aconteceu o mesmo que em 2024.
O que se alterou, em 2025, foi a Apple ter vendido mais smartphones (247,8 milhões) do que a Samsung (241,2 milhões).