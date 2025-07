Filme “28 Anos Depois” foi gravado com um iPhone 15 Pro Max. Realizador explica porquê!

Sabemos que os smartphones que carregamos nos bolsos são cada vez mais potentes em várias frentes, especialmente em matéria de fotografia. Contudo, é surpreendente testemunhar a sua capacidade na captação de imagens para um filme! O recém-lançado "28 Anos Depois" foi gravado com um iPhone 15 Pro Max e o realizador explicou o motivo.

Em exibição nos cinemas, em Portugal, desde 18 de junho, o filme "28 Anos Depois" chegou recentemente à plataforma de streaming de vídeo da Apple.

No filme, passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e, agora, ainda numa quarentena implacavelmente imposta, alguns encontraram forma de existir entre os infetados.

Um desses grupos de sobreviventes vive numa pequena ilha ligada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um membro do grupo deixa a ilha numa missão no coração sombrio do continente, descobre segredos que transformaram não apenas os infetados, mas outros sobreviventes.

Estruturas com até 20 iPhones deram forma a um filme digno de cinema

Num vídeo publicado pela Apple, o realizador Danny Boyle explica por que motivos escolheu gravar algumas das cenas de "28 Anos Depois" com um iPhone 15 Pro Max, ao invés de utilizar as câmaras tradicionais.

[Vídeo original]

De acordo com Boyle, os smartphones que carregamos no bolso são capazes de gravar vídeos 4K, mais de 60 fotogramas por segundo, sendo "perfeitos para lançamento nos cinemas".

Além disso, o cineasta explica que quiseram usar o iPhone, porque é muito leve e permitiu trabalhar em locais remotos com agilidade e muito pouco impacto.

Queríamos que a nossa paisagem parecesse como se nenhum ser humano a tivesse tocado durante 28 anos.

Mais, a utilização do iPhone permitiu que a equipa criasse estruturas "muito porreiras" que usavam até 20 iPhones ao mesmo tempo.

Conforme partilhado pelo realizador do filme, "os dispositivos são suficientemente leves para que possas carregar uma estrutura para o local e filmar algum do horror, da brutalidade e da violência que existe no filme".

No IMDB, o filme, que tem cerca de duas horas de duração, está avaliado em 7/10 estrelas (a 31 de julho de 2025).