CarPlay e AirPods funcionam melhor do que nunca no iOS 26

Durante muito tempo, uma das melhores funcionalidades dos AirPods esteve ausente quando se usava o carro. No entanto, com o iOS 26, a Apple tornou a integração entre os AirPods e o CarPlay mais fluida do que nunca. Então, o que trouxe a Apple de novo?

Comutação automática dos AirPods agora suporta CarPlay no iOS 26

A comutação automática é uma daquelas funcionalidades “mágicas” que tornam o ecossistema Apple tão apelativo. Essencialmente, esta função permite que os AirPods detetem qual dispositivo Apple está em uso e alterem automaticamente a ligação para este equipamento.

Por exemplo, se estiver a usar os AirPods no Mac para trabalhar e decidir fazer uma pausa no iPhone para ver vídeos, não será necessário mudar manualmente a ligação Bluetooth, os AirPods fazem esta troca automaticamente.

Embora no início a funcionalidade não fosse muito fiável, com várias atualizações a Apple foi afinando o processo. Hoje, tornou-se essencial para muitos utilizadores.

Contudo, sempre houve uma exceção notável: o CarPlay. Até agora.

Por vezes queremos alguma privacidade dentro do carro

Com o iOS 26, os AirPods passam a suportar totalmente a comutação automática também com o CarPlay.

Assim, se estiver a ouvir nos AirPods e entrar no carro, poderá controlar a reprodução de média através do CarPlay, com o som a continuar nos auscultadores. E, ao chegar ao destino, a troca de reprodução para o iPhone será igualmente automática e simples.

Esta funcionalidade é ainda complementada por uma nova definição do iOS 26 chamada “Manter áudio nos auscultadores”, que impede que o som passe para o sistema de som do carro, se essa não for a sua vontade.