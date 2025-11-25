Já pode usar o Waze no smartphone enquanto estiver ligado ao Android Auto

Apesar de ser uma app quase essencial nos smartphones, há quem tenha queixas do Waze. Não são muitas e na maioria dos casos reportados são apenas pormenores. Um destes parece estar finalmente resolvido, com o Waze a poder finalmente ser usado no smartphone ao mesmo tempo que está a funcionar no Android Auto.

Usar Waze no smartphone ligado ao Android Auto

A Waze está a adotar uma estratégia que faz sucesso no Google Maps. Passa a permitir aos utilizadores do Android Auto selecionar locais para navegação no ecrã do telemóvel ou aceder a outras partes da aplicação. Isto em vez de dependerem exclusivamente do ecrã do carro ou dos comandos de voz.

Numa das mais recentes atualizações estáveis ​​do Waze para Android, os utilizadores podem agora utilizar a aplicação Waze nos seus smartphones. Isto para selecionar locais para navegação enquanto ligados ao Android Auto. Anteriormente, o Waze no telefone não o permitia, mostrando uma mensagem específica, com o Android Auto a funcionar de forma independente.

O Waze tem vindo a testar esta funcionalidade há meses em versões beta e em implementações estáveis ​​limitadas, mas parece que agora está amplamente disponível. Surgiram já alguns relatos de que a funcionalidade reapareceu no início deste ano, mas um novo pop-up está a aparecer para alguns utilizadores desde esta semana.

Algo que o Google Maps já tinha há algum tempo

Do que foi testado, é possível abrir e utilizar a aplicação Waze no Pixel 10 enquanto está ligado e a executar o Waze num ecrã Android Auto. Esta funcionalidade não é uma ideia nova, uma vez que o Google Maps já faz algo semelhante há algum tempo.

Os utilizadores podem abrir a aplicação Maps para introduzir e selecionar o seu destino, e as instruções de como lá chegar são apresentadas no ecrã do carro através do Android Auto. A dada altura, o Maps era desativado quando o Android Auto estava a ser executado, mas a Google reverteu essa configuração em 2023.

Isto é útil por vários motivos, mas especialmente para quem está em veículos sem ecrã táctil (com comandos rotativos no lugar deste). Se não estiver a ver esta notificação ao vivo no seu dispositivo, tente forçar o fecho da aplicação e abri-la novamente. Poderá utilizar a aplicação enquanto o Android Auto estiver ligado, mesmo que a notificação não apareça.