Já pode usar o Waze no smartphone enquanto estiver ligado ao Android Auto
Apesar de ser uma app quase essencial nos smartphones, há quem tenha queixas do Waze. Não são muitas e na maioria dos casos reportados são apenas pormenores. Um destes parece estar finalmente resolvido, com o Waze a poder finalmente ser usado no smartphone ao mesmo tempo que está a funcionar no Android Auto.
Usar Waze no smartphone ligado ao Android Auto
A Waze está a adotar uma estratégia que faz sucesso no Google Maps. Passa a permitir aos utilizadores do Android Auto selecionar locais para navegação no ecrã do telemóvel ou aceder a outras partes da aplicação. Isto em vez de dependerem exclusivamente do ecrã do carro ou dos comandos de voz.
Numa das mais recentes atualizações estáveis do Waze para Android, os utilizadores podem agora utilizar a aplicação Waze nos seus smartphones. Isto para selecionar locais para navegação enquanto ligados ao Android Auto. Anteriormente, o Waze no telefone não o permitia, mostrando uma mensagem específica, com o Android Auto a funcionar de forma independente.
O Waze tem vindo a testar esta funcionalidade há meses em versões beta e em implementações estáveis limitadas, mas parece que agora está amplamente disponível. Surgiram já alguns relatos de que a funcionalidade reapareceu no início deste ano, mas um novo pop-up está a aparecer para alguns utilizadores desde esta semana.
Algo que o Google Maps já tinha há algum tempo
Do que foi testado, é possível abrir e utilizar a aplicação Waze no Pixel 10 enquanto está ligado e a executar o Waze num ecrã Android Auto. Esta funcionalidade não é uma ideia nova, uma vez que o Google Maps já faz algo semelhante há algum tempo.
Os utilizadores podem abrir a aplicação Maps para introduzir e selecionar o seu destino, e as instruções de como lá chegar são apresentadas no ecrã do carro através do Android Auto. A dada altura, o Maps era desativado quando o Android Auto estava a ser executado, mas a Google reverteu essa configuração em 2023.
Isto é útil por vários motivos, mas especialmente para quem está em veículos sem ecrã táctil (com comandos rotativos no lugar deste). Se não estiver a ver esta notificação ao vivo no seu dispositivo, tente forçar o fecho da aplicação e abri-la novamente. Poderá utilizar a aplicação enquanto o Android Auto estiver ligado, mesmo que a notificação não apareça.