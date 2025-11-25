Europa exige USB-C para carregadores! Routers e consolas têm até 2028

Após pressionar os fabricantes de smartphones, a União Europeia aponta agora às fontes de alimentação. A partir de 2028, os carregadores de modems, routers e consolas de jogos deverão incluir uma porta USB-C. Esta é uma mudança que até 2028 tem de estar assumida por todos os fabricantes.

União Europeia exige USB-C para carregadores

Pensava-se que a saga do carregador único tinha terminado com a capitulação da Apple e a mudança do iPhone para USB-C. Mas não, a Comissão Europeia acaba de complicar ainda mais as coisas com o objetivo claro de uniformizar tudo. Uma nova regulamentação, publicada oficialmente a 24 de novembro, tem como alvo as fontes de alimentação externas.

Os smartphones e os tablets já estejam em conformidade, e os computadores portáteis seguirão o mesmo caminho na próxima primavera. Agora é a vez dos dispositivos domésticos serem submetidos às regulamentações. A partir do final de 2028, será ilegal vender na Europa um dispositivo eletrónico fornecido com uma fonte de alimentação proprietária cujo cabo seja soldado, ou cujo conector seja exótico.

A regulamentação exige que o adaptador de alimentação tenha um conector USB-C fêmea. Por outras palavras, poder desligar o cabo de alimentação do adaptador. Esta medida abrange uma lista impressionante de dispositivos de uso diário, incluindo routers Wi-Fi, repetidores e modems. Os monitores, se tiverem uma fonte de alimentação externa, e as pequenas consolas de jogos, se utilizarem um adaptador de corrente externo e consumam menos de 120 watts, estão incluídos.

Routers e consolas têm até 2028 para se adaptar

Por fim, acessórios como carregadores de bateria e bases de carregamento sem fios também constam da lista. Com este âmbito alargado, o objetivo da Comissão é reduzir a quota de carregadores não USB-C de 50% para 15%. Esta decisão não se resume à conveniência e é, antes de mais, uma medida ambiental. Querem evitar deitar fora carregadores em perfeito estado, simplesmente porque o cabo estava gasto ou cortado.

Com esta exigência, o cabo deve ser removível e substituível. Bruxelas endurece as regras sobre o consumo de energia. Estes novos carregadores deverão ser mais eficientes em termos energéticos quando em modo de espera ou com utilização ligeira. Como sempre acontece com as normas europeias, existem nuances. Alguns aparelhos estão isentos da regra por razões de segurança ou técnicas.

É o caso das escovas de dentes elétricas (devido ao ambiente húmido), das ferramentas de bricolage com voltagem superior a 7,2 volts e dos aspiradores sem fios. Mas atenção, há uma nuance importante. O texto exige que o carregador tenha uma porta USB-C, mas não necessariamente o próprio dispositivo, a menos que já esteja abrangido pela lei anterior sobre smartphones/tablets.