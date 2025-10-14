Samsung espera o melhor lucro desde 2022, graças à IA

A Samsung Electronics anunciou, esta terça-feira, que espera o seu maior lucro trimestral em mais de três anos.

Quando o tema são os lucros e o crescimento da receita impulsionados pela Inteligência Artificial (IA), há outras empresas, além da NVIDIA, a comunicar boas notícias.

Uma vez que a corrida global para aumentar a produção de chips de IA reduziu a oferta e elevou os preços dos chips de memória convencionais, o principal produto da Samsung Electronics, a empresa anunciou que espera o seu maior lucro trimestral desde 2022.

Segundo analistas, citados pela imprensa do setor financeiro, a forte procura por chips de memória convencionais usados em servidores de IA ajudou a compensar as vendas mais fracas de chips de IA avançados da Samsung. Neste campo, a gigante sul-coreana tem ficado atrás das rivais na corrida para fornecer à norte-americana NVIDIA.

Samsung prevê o melhor lucro trimestral depois de 13 trimestres

A Samsung estimou um lucro operacional de 12,1 biliões de won (cerca de 8,5 mil milhões de dólares) para o período de julho a setembro, num aumento de 32% relativamente ao ano anterior e bem acima dos 10,1 biliões de won estimados pela LSEG SmartEstimate.

Se os números forem ao encontro das estimativas, este será o seu melhor lucro trimestral em 13 trimestres.

Segundo Ryu Young-ho, analista sénior da NH Investment & Securities, "a surpresa nos lucros do terceiro trimestre veio do negócio de chips".

Após o anúncio, as ações da Samsung subiram 2,9%, para 96.000 won, o valor mais alto desde janeiro de 2021.

Embora o crescimento no fornecimento de chips avançados de high bandwidth memory (HBM) para grandes clientes, como a NVIDIA, tenha sido mais lento do que o esperado, os ganhos em memory commodities, apoiados pela escassez de oferta, ajudaram a amortecer o impacto, segundo os analistas.

Conforme disse Sohn In-joon, analista da Heungkuk Securities, "a Samsung é uma grande beneficiária da crescente procura por chips de commodities". Os analistas esperam que a escassez de oferta neste campo de memory commodities continue até 2026.

Os resultados detalhados, incluindo uma análise dos lucros de cada um dos negócios da Samsung, deverão ser divulgados no dia 30 de outubro.