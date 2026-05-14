EUA autorizam 10 empresas chinesas a comprar chips H200 da NVIDIA

Os Estados Unidos da América (EUA) terão autorizado várias empresas chinesas a adquirir os processadores H200 da NVIDIA, um dos chips de inteligência artificial (IA) mais avançados da empresa. No entanto, apesar da aprovação, as compras continuam com algumas dúvidas devido às preocupações levantadas pelo governo chinês.

H200 continua a ser um dos chips de IA mais poderosos

O Departamento do Comércio dos EUA terá dado autorização a 10 empresas chinesas para comprarem os processadores H200 da NVIDIA. Entre as gigantes abrangidas estão a Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo e Foxconn. A informação foi avançada pela Reuters, que refere ainda que a NVIDIA ainda não realizou qualquer entrega destes componentes.

A autorização surgiu depois de, em dezembro de 2025, Washington ter flexibilizado parcialmente as restrições impostas à exportação de chips avançados para a China. Inicialmente, os H200 estavam bloqueados devido ao receio de que a tecnologia pudesse ser utilizada no desenvolvimento de capacidades militares chinesas.

O H200 é atualmente um dos processadores de IA mais avançados da NVIDIA, ficando apenas atrás do modelo B200. Apesar de o B200 oferecer desempenho superior, o H200 continua a representar um salto enorme face ao H20, modelo que já tinha sido autorizado para o mercado chinês no ano passado.

Segundo as informações conhecidas, cada empresa aprovada poderá adquirir até 75 mil unidades do H200, seja diretamente à NVIDIA ou através de intermediários. Ainda assim, várias companhias terão recuado nas intenções de compra após orientações emitidas pelas autoridades chinesas.

China mantém reservas sobre tecnologia norte-americana

As dúvidas de Pequim terão sido desencadeadas por alterações introduzidas pelos EUA nas condições associadas à venda destes chips, embora os detalhes dessas mudanças não tenham sido divulgados.

Ao mesmo tempo, a China tem vindo a incentivar o desenvolvimento de soluções nacionais no setor dos semicondutores, numa tentativa de reduzir a dependência tecnológica do Ocidente. O governo chinês tem apoiado fabricantes locais e promovido a utilização de chips produzidos internamente.

As autoridades chinesas estarão também preocupadas com possíveis vulnerabilidades escondidas nos H200. Um dos motivos apontados tem que ver com o facto de os processadores terem de passar por território norte-americano para que o governo dos EUA possa cobrar a percentagem prevista sobre as vendas.

Jensen Huang, CEO da NVIDIA, já tinha alertado anteriormente que as restrições impostas pelos EUA estavam a prejudicar seriamente a posição da empresa no mercado chinês. Recentemente, o executivo deslocou-se a Pequim juntamente com o presidente Donald Trump para participar numa cimeira com o presidente chinês Xi Jinping.

Para já, continua sem existir confirmação sobre quando a China dará luz verde definitiva às empresas locais para avançarem com a compra dos processadores H200.

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