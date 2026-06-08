Apple anuncia a nova Siri AI. Europa fica de fora…

A Apple aproveitou o seu mais recente evento global de programadores para revelar uma Siri renovada e novas capacidades inteligentes para os seus ecossistemas. Infelizmente, a Europa ficou de fora.

Uma nova oportunidade para a assistente virtual Siri

A gigante de Cupertino procura redimir-se de promessas anteriores que não chegaram a concretizar-se na totalidade.

Com esta nova aposta, a empresa pretende trazer melhorias profundas na interação diária com os seus equipamentos, oferecendo uma experiência muito mais personalizada e contextualizada.

Esta evolução surge após um período desafiante, marcado inclusivamente por disputas legais associadas ao desempenho real das suas tecnologias de inteligência artificial.

A parceria da Apple com a Google

Para acelerar o passo nesta corrida tecnológica altamente competitiva, a liderança da empresa, agora sob o olhar atento de John Ternus, optou por uma abordagem pragmática.

Em vez de desenvolver todos os modelos de linguagem de raiz, a Apple estabeleceu uma parceria de peso para integrar o Gemini da Google.

Esta decisão de cooperação permite focar os recursos no desenvolvimento de funcionalidades práticas, garantindo que os utilizadores beneficiam de recursos de IA mais robustos.

Mais sobre a Siri AI

A Siri AI estará acessível em todo o sistema, sendo capaz de ler o que está no ecrã e de interagir com as suas aplicações. No entanto, o vice-presidente sénior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, afirmou que foi concebida "com a privacidade presente em cada etapa".

Todos os pedidos são processados localmente no dispositivo ou na nuvem através do sistema Private Cloud Compute da Apple.

A versão atualizada da Siri AI será disponibilizada em todo o ecossistema Apple, com suporte para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro.

Como aceder a esta nova Siri

No iPhone, será possível aceder à Siri AI deslizando para baixo a partir da Dynamic Island, além dos métodos já existentes para aceder ao assistente.

Nos Macs, poderá ser aberta através do Spotlight, enquanto os utilizadores do Vision Pro apenas terão de olhar diretamente para uma nova visualização da Siri (neste caso, uma esfera flutuante no seu campo de visão) para iniciar uma conversa sem dizer "Hey, Siri".

A Siri passará também a ter uma aplicação própria, semelhante às aplicações de chatbots de IA já existentes, como o ChatGPT, Claude e Gemini. Disponibilizará uma interface conversacional para conversas por texto ou voz, com histórico guardado que permite retomar conversas anteriores.

Essas conversas serão sincronizadas através do iCloud, permitindo iniciar uma discussão num dispositivo e continuá-la de forma fluida noutro.

Além disso, a aplicação da Siri permitirá conversar sobre imagens e ficheiros, bem como "revisitar" conversas anteriores. A nova Siri, mais inteligente, deverá conseguir responder a perguntas factuais recorrendo a informações obtidas na Web ou aos seus próprios dados, além de executar tarefas como escrever e-mails ou consultar o calendário.

No entanto, grande parte destas funcionalidades já foi vista anteriormente no Gemini, nos dispositivos Android, ou em chatbots de IA de terceiros, como o ChatGPT e o Claude, pelo que continua a dar a sensação de que a Apple está a tentar recuperar terreno.

Ainda assim, a empresa aproveitou a oportunidade para apresentar a sua entrada tardia no universo da IA como uma abordagem deliberada para fazer as coisas da forma correta.

Alguns parecem estar a avançar a toda a velocidade, aparentemente a perseguir a IA pela IA, sem uma preocupação clara com as pessoas - todos nós - que, em última análise, ela deve servir. Acreditamos que uma IA verdadeiramente útil deve estar centrada em si e nas suas necessidades.

Afirmou Craig Federighi durante a apresentação principal. A Siri AI já está disponível para programadores e entrará numa fase beta pública ainda este ano.

❗️ No entanto, nem todos poderão utilizá-la: a Apple afirma que a nova Siri não estará inicialmente disponível na UE no iOS ou no iPadOS, embora esteja disponível noutras plataformas, e que não será lançada na China devido a questões regulamentares.

Além disso, inicialmente estará disponível apenas em inglês, embora a Apple afirme que pretende "expandir-se rapidamente" para novos idiomas.

E embora a Siri AI esteja acessível nos mesmos produtos que podem utilizar as funcionalidades existentes da Apple Intelligence, algumas das novas funcionalidades de IA no dispositivo mais poderosas ficarão limitadas a modelos selecionados:

iPhone Air e o iPhone 17 Pro;

iPads com pelo menos um chip M4;

Macs com pelo menos um M3, embora os iPads e Macs também necessitem de 12 GB de RAM ou mais.

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