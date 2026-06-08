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Apple anuncia a nova Siri AI. Europa fica de fora…

· Apple 8 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Zé Fonseca A. says:
    8 de Junho de 2026 às 18:54

    Muito fraquinho

    Responder
  2. Feliz100Ti says:
    8 de Junho de 2026 às 19:22

    Sempre a punir a Europa, não se trata de legislação porque os outros estão cá, estes americanos só querem gerar o caos por aqui

    Responder
  3. Artilheiro says:
    8 de Junho de 2026 às 19:23

    Uiii. É a Apple com a IA e o Musk com o Roadster.

    Responder
  4. jorge seabra says:
    8 de Junho de 2026 às 19:35

    Fogo, o iphone 17 base nao vai ter a nova siri porque? nao venham com desculpas que o 17 é muito fraco relativamente ao 17 pro. Fogo, anda uma pessoa a gastar dinheiro num 17 para depois virem com isto? nem 1 ano tem

    Responder
  5. Andre says:
    8 de Junho de 2026 às 19:35

    Não querem saber de Portugal, nem há Apple Store

    Responder
  6. Pedro says:
    8 de Junho de 2026 às 19:36

    Tudo mt fraco, muito sinceramente. Vou voltar para o Android. Na Google existe a verdadeira inovação!

    Responder

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