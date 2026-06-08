Afinal o iOS 27 poderá ser instalado no iPhone 11

Desde que se fala do iOS 27 que uma dúvida tem surgido. Que modelos do iPhone vão poder usar esta versão do sistema operativo. Os rumores eram claros e davam como certo que a Apple iria limitar esse acesso, limitando dispositivos mais antigos. Tudo foi agora esclarecido na WWDC.

Ao longo dos anos a Apple tem sido constante no que toca a atualizações. A marca garante muitos anos de suporte e nunca abandona verdadeiramente os seus equipamentos. Mesmo que a versão principal do sistema não possa ser instalada, existem atualizações de segurança que são garantidas.

A grande dúvida no caso do iOS 27 era o seu suporte para o iPhone 11 e para o iPhone SE de segunda geração. Os rumores apontavam para que estes modelos não fossem ter acesso, mas tudo está agora esclarecido e bem explicado. A Apple dedicou até uns segundos a explicar que modelos iam ser suportados.

Do que foi revelado, são muitos os modelos que vão poder instalar o iOS 27, e mesmo os restantes sistemas. E claro, o iPhone 11 está suportado. A Apple irá naturalmente continuar a desenvolver esta versão e a dar acesso a versões de testes para todos os modelos suportados.

Está assim desfeita uma dúvida importante no contexto do iPhone 11 e do que poderá fazer relativamente ao iOS 27. Provavelmente terá algumas limitações, mas isso é já normal na Apple, que garante que o sistema apenas oferece o que o hardware presente consegue oferecer.