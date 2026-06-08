Apple reforça controlo parental com melhorias nas contas de crianças

Com o arranque do WWDC 2026, a Apple voltou a destacar o seu compromisso com a segurança digital de crianças e adolescentes, reforçando as chamadas Child Accounts, contas Apple destinadas a utilizadores mais jovens.

Child Accounts com Screen Time e controlo das definições da App Store

As Child Accounts são contas Apple que devem estar obrigatoriamente associadas a um grupo de Partilha Familiar (Family Sharing) e geridas por um encarregado de educação. Estas contas são obrigatórias para crianças com menos de 13 anos e podem ser utilizadas até aos 18 anos, permitindo aos pais controlar e ajustar a experiência digital dos filhos de forma mais segura e adequada à idade.

Segundo a Apple, estas contas foram recentemente simplificadas no processo de configuração, tornando mais fácil para os pais criarem e gerirem perfis infantis. Caso a configuração não seja concluída de imediato, o sistema aplica automaticamente definições de segurança e privacidade apropriadas à idade da criança desde o primeiro momento de utilização do dispositivo.

Estas melhorias fazem parte de um conjunto mais amplo de ferramentas de controlo parental integradas no ecossistema Apple, como o Screen Time e as definições da App Store, que permitem limitar conteúdos, monitorizar utilização e reforçar a proteção online.

A empresa sublinha ainda que todas estas funcionalidades são desenvolvidas com base em princípios de privacidade e segurança, garantindo que os dados das crianças são protegidos e que os pais mantêm o controlo sobre a experiência digital dos mais novos.

Com estas atualizações, a Apple continua a apostar num ambiente mais seguro para famílias, num momento em que o uso de tecnologia por menores é cada vez mais central no dia a dia.