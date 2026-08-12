Apple prepara “selo de autenticidade” para provar que uma foto foi tirada com um iPhone

A criação de imagens por inteligência artificial tornou cada vez mais difícil perceber se uma fotografia é real, alterada ou totalmente gerada por computador. A Apple parece estar a preparar uma resposta para este problema, através de uma nova funcionalidade destinada a confirmar que uma foto foi captada por um iPhone.

O recurso terá o nome de Apple Reference Image e foi descoberto em referências do iOS 27 beta 5.

A ideia é associar informação única do hardware da câmara à fotografia, criando uma espécie de comprovativo de origem.

Uma fotografia com origem verificável

A Apple já identifica, através de metadados, imagens criadas com as suas ferramentas de IA, como o Image Playground. Agora, a empresa estará a trabalhar num sistema focado nas fotografias reais: permitir verificar que determinada imagem foi captada por uma câmara de iPhone específica.

Para isso, o utilizador terá de recorrer a um novo modo de captura na app Câmara, chamado Reference. As fotografias tiradas normalmente não terão os dados de proveniência necessários para uma autenticação posterior.

Após a captura, a imagem poderá ser autenticada pelo utilizador. Nesse momento, a fotografia original e os dados associados serão processados pelo Private Cloud Compute, a infraestrutura privada de computação na cloud da Apple. Depois da verificação, será atribuído um identificador exclusivo à fotografia.

Privacidade é parte central do sistema

Segundo as referências encontradas, a Apple não terá acesso direto à imagem em bruto. O processo deverá recorrer apenas a informação relevante dos sensores e aos metadados da fotografia.

Há ainda uma salvaguarda adicional. Se a empresa concluir que um sensor poderá ter sido comprometido, poderá invalidar autenticações emitidas anteriormente para imagens associadas a esse componente.

Autenticação verificável mesmo depois da partilha

As imagens autenticadas poderão ser partilhadas e verificadas noutros equipamentos Apple localmente. Ou seja, quem recebe uma fotografia poderá confirmar a sua autenticidade sem que a Apple saiba quais as imagens que estão a ser visualizadas.

Os dados enviados poderão variar de acordo com o meio de partilha, como AirDrop ou Mensagens, e conforme se trata de uma imagem original, editada ou já autenticada. Ao escolher a opção "Todos os dados de fotografia", poderão ser incluídos identificadores de hardware e conteúdos não recortados associados à imagem.

A Apple deverá também acrescentar a opção “Transferir com proveniência” às transferências por USB. Desta forma, fotografias autenticadas passadas para um Mac ou PC conservarão os dados necessários para confirmar a sua origem.

Numa época em que a fronteira entre fotografia e imagem criada por IA é cada vez menos evidente, esta poderá ser uma ferramenta importante para fotógrafos, jornalistas e qualquer pessoa que precise de provar a autenticidade de uma imagem.