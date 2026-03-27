Novo rumor afirma: iPhone 18 da Apple terá a Dynamic Island mais reduzida

A procura pelo ecrã total continua a ser uma prioridade para a Apple, que parece estar agora mais próxima de minimizar as distrações visuais nos seus telemóveis. Novas fugas de informação sugerem que a linha iPhone 18 poderá apresentar uma versão consideravelmente mais pequena da atual Dynamic Island.

A estratégia de implementação da Apple no iPhone 18

Desde o lançamento do iPhone X que os utilizadores anseiam por um painel sem quaisquer cortes. Embora a tecnologia de sensores sob o ecrã ainda esteja em desenvolvimento, o conhecido informador Ice Universe afirma que a Apple conseguirá reduzir as dimensões da Dynamic Island já em 2026.

Segundo os dados apurados, a moldura preta em redor do painel deverá permanecer idêntica à que será vista na série iPhone 17, centrando-se a inovação exclusivamente na área ocupada pelo Face ID.

Ainda não é totalmente claro se esta redução será transversal a todos os modelos da família iPhone 18 ou se ficará limitada às versões Pro. Tradicionalmente, a marca de Cupertino introduz melhorias de hardware significativas primeiro nos modelos mais caros, expandindo-as à gama base apenas em gerações posteriores.

No entanto, a necessidade de simplificar a cadeia de fornecimento e de obter economias de escala poderá levar a empresa a utilizar os mesmos componentes em todos os dispositivos da série, uniformizando a estética frontal.

O futuro dos sensores e do iPhone dobrável

Complementando estas informações, surgem relatos de que o antecipado iPhone dobrável poderá não incluir o sistema de autenticação biométrica Face ID, devido a limitações de espaço na sua estrutura física.

Isto significa que, embora o iPhone 18 possa apresentar um design mais refinado, nem todos os lançamentos da Apple para esse ano seguirão a mesma linha visual.

É importante notar que, apesar do historial de fugas de informação do Ice Universe ser considerável, estas previsões devem ser analisadas com a devida prudência até que existam evidências mais concretas provenientes das linhas de produção.

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