iOS 26.4 já chegou: novos emojis e mais de uma dezena de melhorias no iPhone

A Apple lançou o iOS 26.4, para todos. Trata-se de uma atualização intermédia que traz não só novos emojis, mas também várias melhorias práticas no dia a dia do iPhone, desde correções importantes até mudanças em aplicações do sistema.

iOS 26.4... o que traz de novo?

Embora esta versão não traga mudanças radicais, há vários detalhes novos que mostram que a Apple tem vindo a afinar a experiência. Uma das alterações introduzidas nesta versão final, está relacionada com o design “Liquid Glass”, o estilo visual que aposta em transparências, reflexos e efeitos luminosos em vários elementos da interface.

A Apple adicionou uma nova opção nas definições de acessibilidade que permite reduzir alguns desses efeitos visuais. A funcionalidade surge com o nome Reduzir transparência.

Com esta opção ativa, o sistema passa a diminuir a intensidade de brilhos e reflexos em botões, menus e animações, tornando a interface mais simples e menos intensa visualmente.

Esta opção pode ser particularmente útil para utilizadores sensíveis a estímulos visuais ou que preferem uma interface mais discreta.

iOS 26.4 traz novos emojis

Outra novidade confirmada no iOS 26.4 é a chegada de novos emojis ao iPhone, integrados numa atualização recente do padrão Unicode.

Entre os novos símbolos encontram-se:

trombone

baú do tesouro

rosto distorcido

Pé Grande (Bigfoot)

nuvem de luta

orca

deslizamento de terra

Estes emojis estão disponíveis para todos os utilizadores.

Apple Music ganha novas funcionalidades

O iOS 26.4 traz também novidades para a aplicação Apple Music. Uma das principais é a funcionalidade Playlist Playground, que permite criar listas de reprodução automaticamente a partir de descrições em texto. O sistema utiliza a Apple Intelligence para gerar playlists baseadas no pedido do utilizador.

Foi também adicionada uma seção chamada Concertos perto de si, que mostra concertos e eventos próximos relacionados com artistas presentes na biblioteca do utilizador.

Novos widgets de música ambiente

Outra novidade são os novos widgets dedicados à reprodução de música ambiente.

Estes widgets permitem iniciar rapidamente listas pensadas para diferentes momentos ou atividades, como relaxamento, foco, sono ou bem-estar.

Melhorias na aplicação Podcasts

A aplicação Podcasts recebe melhorias relacionadas com conteúdos em vídeo.

A Apple está a tornar mais simples alternar entre ver o vídeo do podcast e ouvir apenas o áudio, permitindo adaptar o consumo de conteúdo a diferentes situações.

Mais dados sobre sono na aplicação Saúde

O iOS 26.4 também introduz melhorias na aplicação Saúde.

Entre as novidades está um novo indicador que mostra a hora média de deitar, ajudando os utilizadores a acompanhar melhor os seus hábitos de sono.

Proteção contra roubo ativada por defeito

Outra mudança importante está relacionada com a segurança do iPhone. A funcionalidade Proteção de dispositivos roubados passa a estar ativada por defeito.

Este sistema adiciona camadas extra de autenticação biométrica quando o dispositivo se encontra fora de locais considerados seguros.

Assim, determinadas ações sensíveis exigem confirmação adicional através de Face ID ou Touch ID.

Outras pequenas alterações no sistema

Além das novidades principais, o iOS 26.4 inclui ainda alguns ajustes no sistema:

alterações na posição da barra de pesquisa em algumas secções da App Store

melhorias na galeria de wallpapers

ajustes visuais no Control Center em modo escuro

pequenas melhorias relacionadas com iCloud e pesquisa de ficheiros online

Lançamento iOS 26.4

O iOS 26.4 está agora disponível para todos. O foco está agora em otimizar estabilidade e desempenho.

Notas de lançamento

Apple Intelligence

Tradução em tempo real na aplicação Mensagens, que traduz automaticamente as mensagens recebidas, incluindo mensagens de grupo, e envia uma resposta no seu idioma preferido para que chegue já traduzida.

Apple Music

A secção Concertos ajuda a descobrir espetáculos de intérpretes da sua biblioteca nas proximidades e recomenda novos intérpretes com base no que ouve.

O reconhecimento de música offline na central de controlo identifica músicas sem ligação à internet e apresenta os resultados automaticamente quando estiver novamente online.

O widget Música Ambiente apresenta no ecrã principal listas de reprodução selecionadas para dormir, relaxar, concentrar-se e bem-estar.

Os fundos em ecrã completo dão às páginas dos álbuns e das listas de reprodução um aspeto mais envolvente.

Acessibilidade

A definição "Reduzir efeitos de brilho" minimiza os brilhos intensos ao tocar em elementos como botões.

As definições de legendas e legendas opcionais estão disponíveis no ícone de legendas opcionais ao ver conteúdos multimédia, o que as torna mais fáceis de encontrar, personalizar e pré-visualizar.

A definição "Reduzir movimento" reduz agora com mais fiabilidade as animações do Liquid Glass para utilizadores sensíveis ao movimento no ecrã.

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias:

Compatibilidade com os AirPods Max 2.

8 novos emoji, incluindo uma orca, um trombone, um deslizamento de terras, bailarinos e uma cara distorcida, estão disponíveis no teclado de emoji.

O Freeform passa a ter ferramentas avançadas par criação e edição de imagens e uma biblioteca de conteúdos premium, juntando-se ao Apple Creator Studio.

Marque lembretes como urgentes na barra de ferramentas rápida ou fazendo o gesto de manter premido, e filtre os lembretes urgentes nas listas inteligentes.

A partilha de compras permite que os membros adultos dos grupos de Partilha com a família usem o seu próprio método de pagamento para efetuar compras, sem dependerem do organizador da família.

Melhoria da precisão do teclado ao escrever rapidamente.