“Rio Atmosférico”: pode chover em 5 dias o que chove num mês

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a chegada de um novo sistema meteorológico de grande impacto: a depressão atlântica “Leonardo”, que se vai formar no Atlântico Norte e criar um fenómeno conhecido como “rio atmosférico”.

Segundo o Weather Watcher, tal fenómeno, denominado de “rio atmosférico”, acontecerá já entre 3 e 5 de fevereiro e vai afetar a Península Ibérica e partes do Norte de África.

O termo “rio atmosférico” é bastante literal. Trata-se de faixas estreitas, mas muito extensas, de vapor de água concentrado na atmosfera, ou seja, verdadeiros “rios” no céu. São fenómenos comuns e a Europa (incluindo a Península Ibérica) é afetada por estes corredores de humidade todos os anos.

A quantidade de humidade transportada, a duração e a extensão destes rios atmosféricos podem variar bastante… e estes são apenas alguns dos fatores que determinam o seu potencial impacto.

Chuva: acumulados previstos rondam os 100 a 150 mm

De acordo com as previsões meteorológicas, os acumulados de chuva poderão atingir entre 100 e 150 mm em vários pontos do país, com valores localmente superiores a 200 mm, sobretudo nas regiões Centro e Norte e em zonas de maior relevo.

Para efeitos de comparação, 100 mm de precipitação correspondem a 100 litros de água por metro quadrado, um valor que, em muitas regiões, representa a média de chuva de um mês inteiro. Neste caso, essa quantidade poderá cair em apenas quatro a cinco dias, aumentando significativamente o risco de cheias rápidas, inundações urbanas e deslizamentos de terras.