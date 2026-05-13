Rússia lança 800 drones sobre a Ucrânia num só dia

A guerra na Ucrânia voltou a intensificar-se de forma dramática. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Rússia lançou esta quarta-feira cerca de 800 drones contra território ucraniano, numa das maiores ofensivas aéreas registadas nos últimos tempos.

Os ataques provocaram pelo menos seis mortos e dezenas de feridos, enquanto Kiev alerta para a possibilidade de novos bombardeamentos com mísseis.

Entre as zonas afetadas está Zakarpattia, no extremo oeste da Ucrânia e junto à fronteira com a Eslováquia, uma região menos frequentemente visada. Face ao agravamento da situação, o governo eslovaco decidiu encerrar por tempo indeterminado uma passagem terrestre fronteiriça, alegando razões de segurança.

Este novo ciclo de violência surge logo após o fim de um cessar-fogo de três dias mediado pelos Estados Unidos, que terminou na segunda-feira à noite.

Embora durante o cessar-fogo não tenham ocorrido grandes ataques aéreos, tanto Moscovo como Kiev denunciaram várias violações ao longo da linha da frente.

Na terça-feira, antes desta ofensiva massiva, nove pessoas já tinham sido mortas em novos ataques russos.

Ucrânia também responde com drones

Do lado russo, autoridades locais afirmam que drones ucranianos atingiram três instalações industriais durante a noite. Na região fronteiriça de Belgorod, um homem morreu após sofrer ferimentos causados por um ataque.

A nova vaga de ataques demonstra que, apesar das tentativas diplomáticas, o conflito entre Rússia e Ucrânia permanece longe de uma solução, mantendo a pressão militar em ambos os lados e aumentando o receio de uma nova escalada regional.