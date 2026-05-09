Gasóleo vai descer… mas Governo volta a mexer no ISP! Afinal quanto vai pagar?

O Governo voltou a mexer nos impostos sobre os combustíveis e, desta vez, o impacto será sentido no gasóleo e gasolina. No entanto, o desconto fiscal vai encolher. Afinal quanto vai pagar?

O Governo vai reduzir o desconto extraordinário do ISP para o gasóleo em 1,47 cêntimos por litro. Para a gasolina o desconto será de 0,21 cêntimos por litro.

Segundo publicação no Diário da Republica...

Os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 60,78 euros e de 49,80 euros por 1000 litros, respetivamente

De acordo com informações avançadas por revendedores, os preços dos combustíveis deverão baixar já na próxima semana, com descidas bastante significativas no gasóleo. O gasóleo baixa 9 cêntimos por litro e a gasolina 2 cêntimos por litro. De relembrar que no inicio da semana o gasóleo tinha aumentado, em média, 9,5 cêntimos por litro.