Apple prepara revolução na câmara do iPhone com várias novidades

A poucos meses da WWDC 2026, começam a surgir mais detalhes sobre aquilo que a Apple estará a desenvolver para a próxima grande atualização do iPhone. Entre melhorias de desempenho e novas funções de IA, a empresa parece determinada a renovar a experiência da app Câmara nos seus smartphones.

Aplicação Câmara poderá ficar muito mais personalizável

Uma das principais novidades apontadas para o iOS 27 está relacionada com a aplicação Câmara. A Apple deverá permitir aos utilizadores alterar vários elementos da interface, o que oferecerá um nível de personalização muito superior ao atual.

Apesar de o visual tradicional continuar disponível por predefinição, será possível reorganizar diferentes controlos através de uma nova área dedicada a widgets. Assim, opções como resolução, flash ou Live Photos poderão ser substituídas por outros atalhos conforme as preferências de cada utilizador.

Além disso, a empresa deverá incluir ferramentas mais avançadas destinadas a utilizadores exigentes e entusiastas de fotografia. Entre as opções mencionadas estão controlos de exposição, profundidade de campo e acesso facilitado aos estilos fotográficos da Apple.

As fugas de informação indicam também a chegada de novas grelhas e ferramentas de nivelamento para melhorar o enquadramento das fotografias. Ao mesmo tempo, o botão que apresenta todos os controlos disponíveis deverá mudar de posição, passando para junto do obturador da câmara.

IA terá maior presença na câmara

A IA deverá assumir um papel ainda mais importante no iOS 27. Segundo os rumores, a Apple pretende integrar um novo modo Siri diretamente na aplicação Câmara.

Na prática, isto permitirá utilizar funcionalidades de IA sem necessidade de recorrer a interfaces separadas. Entre as capacidades previstas encontram-se pesquisa visual através da câmara, tradução de texto em tempo real e novas ferramentas inteligentes de edição fotográfica.

A integração destas funções poderá aproximar a experiência do iPhone daquilo que já é oferecido por alguns concorrentes focados em IA aplicada à fotografia.

Siri também deverá sofrer mudanças

As novidades não se ficam pela aplicação Câmara. A Siri poderá receber uma das maiores reformulações dos últimos anos.

Além de se tornar mais inteligente e contextual, a assistente virtual deverá abandonar a habitual animação nas margens do ecrã para passar a integrar a Dynamic Island. A Apple estará igualmente a desenvolver uma nova interface chamada "Search or Ask", que substituirá o Spotlight Search atual.

Esta nova área permitirá escrever pedidos, efetuar pesquisas na web, iniciar conversas em formato de chat e utilizar comandos por voz. As respostas deverão surgir em cards dinâmicos.

Outra novidade importante passa pela criação de uma aplicação dedicada à Siri, onde os utilizadores poderão consultar conversas anteriores com a assistente virtual.

O Safari também poderá receber uma nova página inicial, enquanto a aplicação Meteorologia deverá apresentar mais informação no ecrã. Já o Image Playground poderá ganhar um visual renovado e mais simples de utilizar.

A WWDC 2026 arranca apenas a 8 de junho, pelo que é provável que continuem a surgir novas informações nas próximas semanas. Ainda assim, tudo indica que a Apple está a preparar uma atualização enorme para o iPhone, focada não apenas em IA, mas também na experiência de utilização diária.

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