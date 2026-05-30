Anthropic ultrapassou a OpenAI e já é a startup de IA mais valiosa do mundo

A competição entre a Anthropic e a OpenAI não se limita ao campo da IA, com Claude e ChatGPT a liderarem a disputa. As empresas também competem na área financeira, tendo como objetivo final um IPO. Agora, a empresa de Dario Amodei deu um golpe em Sam Altman e na sua equipa, tornando-se a startup de IA mais valiosa do planeta.

Anthropic ultrapassou a OpenAI

A Anthropologie angariou agora 65 mil milhões de dólares numa nova ronda de financiamento, atingindo uma avaliação de 965 mil milhões de dólares. Isto não só a coloca a um passo de uma avaliação de 1 bilião de dólares, como também lhe permite ultrapassar a OpenAI.

A empresa de Sam Altman reportou uma avaliação de 852 mil milhões de dólares no final de março, após ter captado 122 mil milhões de dólares em investimentos. Embora os números finais possam ser motivo de orgulho para os seus concorrentes mais ferozes, a realidade é que confirmam o interesse contínuo dos investidores e dos fundos de capital de risco nas empresas de IA.

No caso da Anthropic, a sua avaliação praticamente triplicou em apenas alguns meses. Em fevereiro passado, por exemplo, os programadores do Claude foram avaliados em uns nada desprezíveis 380 mil milhões de dólares. Uma cifra que parece agora minúscula em comparação.

Startup de IA mais valiosa

A mais recente ronda de financiamento da Anthropic foi liderada por empresas como a Altimeter Capital, Sequoia Capital, Greenoaks e Dragoneer. A empresa, dirigida pelos irmãos Amodei, aproveitou ainda o anúncio para revelar que a sua taxa de crescimento anual das receitas ultrapassou os 47 mil milhões de dólares em maio.

Com um afluxo tão massivo de dinheiro na Anthropic, não é surpresa que a empresa esteja a assumir compromissos bastante dispendiosos para expandir o seu acesso ao poder computacional. Após a recente assinatura de um acordo com a SpaceX para utilizar os seus centros de dados Colossus, foi revelado que os programadores do Claude pagarão à empresa de Elon Musk 1,25 mil milhões de dólares por mês até maio de 2029.

Concorrência feroz num mercado novo

Se compararmos a Anthropic com as empresas de capital aberto, a sua avaliação atual de 965 mil milhões de dólares coloca-a entre as 15 empresas com maior capitalização bolsista do mundo. A empresa de IA estaria posicionada entre a gigante farmacêutica Eli Lilly (1,004 triliões de dólares) e a gigante do retalho Walmart (947,75 mil milhões de dólares).

Se focarmos exclusivamente no setor tecnológico, a Anthropic já supera a avaliação de várias das principais empresas de capital aberto, como a AMD (844,79 mil milhões de dólares), a Intel (607,59 mil milhões de dólares) e a Oracle (585,85 mil milhões de dólares).