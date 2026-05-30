Xiaomi responde à tecnologia Ecrã de Privacidade da Samsung

A Samsung marcou o mercado com o novo Ecrã de Privacidade. A proteção que este oferece distingue-o de muito que temos disponível. Seguindo estes passos, a Xiaomi está também seguir direção ao ecrã de privacidade. A nova funcionalidade que chegará com o HyperOS 4 relegará os protetores de ecrã para a história.

Xiaomi terá alternativa ao que a Samsung oferece

De acordo com informações recentes de fontes antenadas no mercado, a Xiaomi, a principal concorrente da fabricante sul-coreana no Android, também entrou em ação, não querendo deixar esta jogada sem resposta. De acordo com as informações mais recentes, a tão aguardada funcionalidade de ecrã de privacidade da Xiaomi irá competir diretamente com a Samsung através da nova atualização de interface da marca.

De acordo com informações partilhadas, a gigante chinesa pretende oferecer uma solução radical para o problema dos utilizadores que olham por cima do ombro para os ecrãs. Uma nova funcionalidade de ecrã de privacidade da Xiaomi, atualmente em desenvolvimento, será lançada oficialmente com a atualização do sistema operativo HyperOS 4, cuja versão estável está prevista para o último trimestre deste ano.

O facto de esta funcionalidade estar a ser mencionada diretamente através de uma atualização de software sugere que a Xiaomi seguirá uma estratégia muito diferente e mais flexível do que a Samsung. Resolveu este problema com um painel de hardware especial chamado "Flex Magic Pixel", no qual os pixéis mudam fisicamente de direção para estreitar o ângulo de visão.

Ecrã de Privacidade será criado apenas com software

Inicialmente, a Xiaomi confiará este sistema a algoritmos de software. Esta estrutura poderá oferecer uma experiência semelhante ao assistente de sombreado inteligente que víamos nos antigos telefones BlackBerry, que ilumina apenas a área em que o utilizador está focado e escurece o resto do ecrã. A decisão da Xiaomi de incorporar a funcionalidade na interface HyperOS 4 cria vantagens significativas para os utilizadores.

A principal é que a tecnologia não se restringirá apenas aos modelos topo de gama mais recentes e caros. Com a próxima atualização da interface, a empresa poderá integrar facilmente a experiência de ecrã de privacidade da Xiaomi nos seus dispositivos atuais e antigos. Isto evitará que os utilizadores tenham de pagar por películas protetoras de baixa qualidade disponíveis no mercado.

Além disso, o ecrã de privacidade com hardware integrado do Samsung Galaxy S26 Ultra recebeu duras críticas por parte dos utilizadores e da comunidade tecnológica após o seu lançamento. As principais queixas foram o aspeto mais mate do ecrã em comparação com a geração anterior, a redução dos níveis máximos de brilho e o rápido cansaço visual durante uma utilização prolongada.