Com o Pixel 10, a Google começa a ganhar peso no mercado dos smartphones

Ainda que seja quem desenvolve o Android, a Google nunca se focou muito em ter propostas nos smartphones. Isso mudou ao longo dos anos e desde os Nexus que a empresa tem uma posição aqui. Esta sempre foi marginal, mas isso está a mudar. O Pixel 10 marca um ponto e vemos agora a Google a começar a ganhar peso importante no mercado dos smartphones.

Google começa a ganhar peso nos smartphones

Será que os smartphones Pixel algum dia sairão do seu nicho e competirão com a Apple e a Samsung? Serão necessários muitos anos e muitas novas gerações de smartphones até que a Google possa realmente competir com os gigantes. Mas o crescimento das vendas do Pixel continua a ser animador, pelo menos nos Estados Unidos.

A linha Pixel 10, apresentada no final do verão, já está totalmente disponível nas lojas. Os novos smartphones da Google vão competir com o iPhone 17 e os smartphones Galaxy da Samsung neste final de ano. E têm boas hipóteses de encontrar um lugar bem destacado nos números de vendas, segundo a Counterpoint Research.

A empresa de investigação analisou de perto o mercado americano durante setembro e descobriu que os telemóveis Pixel registaram o seu maior crescimento mensal de vendas desde sempre. Dessa avaliação sobressai claramente que são mais 28% em comparação com o ano passado.

Pixel 10 marca o momento da mudança

O Pixel 10 beneficia da imagem premium construída pacientemente pela Google, cuja trajetória como fabricante começou com a linha Nexus. A quota da empresa no segmento dos smartphones acima dos 600 dólares é de 6,1%. Em setembro de 2022, era de apenas 0,1%.

É importante relembrar que na altura o Pixel 7 ainda não tinha sido lançado e o catálogo da Google incluía apenas um modelo que cumpria os critérios para este segmento. Falamos do Pixel 6 Pro, lançado no ano anterior. Além disso, todos os modelos do Pixel 10 custam mais de 600 dólares, o que pode distorcer a comparação.

Portanto, este número de setembro de 2022 não é surpreendente! Ainda assim, representa um crescimento significativo. A Google não poupou esforços para atrair potenciais compradores, principalmente com uma grande campanha publicitária a destacar as capacidades de IA dos seus dispositivos. A Apple, por outro lado, precisa de se basear em argumentos diferentes, mas isso não impediu o iPhone 17 de vender muito.