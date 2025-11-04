Há uma cadeia de supermercados que tem mais pontos de carga do que alguns países da Europa

Com a União Europeia (UE) a procurar uma adoção em massa de carros elétricos, é crucial assegurar uma rede de carregamento estruturada, que responda eficazmente à procura pelos condutores. Curiosamente, neste cenário, há uma cadeia de supermercados que tem mais pontos de carga do que alguns países...

Enquanto a UE planeia impedir a venda de novos carros térmicos, as necessidades associadas aos modelos eletrificados aumentam, com os condutores a exigirem, por exemplo, uma rede de carregamento robusta, que lhes confira confiança.

Contudo, neste cenário, a implementação de infraestrutura de carregamento para carros elétricos continua sem ritmo suficiente para atingir as metas estabelecidas pela UE.

A cinco anos de 2030, os números mostram um problema: existem atualmente cerca de 910.000 pontos de carregamento públicos, um número que representa apenas 26% da meta de 3,5 milhões, estabelecida para o final da década, segundo uma investigação recente realizada pela Motointegrator e pela DataPulse Research, com base em dados da TEN-Tec da UE.

O objetivo foi fixado em 2021 no âmbito do pacote "Fit for 55" e da estratégia de mobilidade sustentável apresentada em dezembro de 2020.

Contudo, se se mantiver o ritmo atual de cerca de 150.000 novas instalações por ano, apenas se atingirão 1,7 milhões em 2030. Segundo contas do ForoCochesElectricos, para cumprir o plano, seriam necessárias cerca de 520 000 novas estações por ano.

Lidl tem mais pontos de carga do que a Eslovénia ou a Irlanda

O papel dos fornecedores privados torna-se, neste cenário, importante, pois reforça uma rede que os governos não têm conseguido aumentar suficientemente.

Curiosamente, a rede da cadeia de supermercados Lidl, com 8885 pontos de carregamento espalhados por toda a Europa, ultrapassa toda a infraestrutura instalada em países como a Lituânia, a Irlanda ou a Eslovénia.

Esta realidade mostra que o comércio retalhista começa a rivalizar com as iniciativas públicas, tornando-se um elemento-chave para cobrir as falhas do sistema europeu de recarga.

De facto, os supermercados e grandes superfícies estão a ter um impacto direto no reforço do sistema, sendo a segunda força depois das redes de carregamento privadas.

Distribuição dos pontos de carga não tranquiliza os condutores

A par da quantidade, a investigação alerta para a distribuição, também. Em regiões como o norte da Escandinávia, áreas do centro da Alemanha ou o interior de França, há distâncias superiores a 40 quilómetros entre dois pontos de carga.

Além disso, a percentagem de estações de carregamento rápido continua a ser muito baixa. De acordo com a investigação, representam apenas menos de 10% do total.

Neste cenário, o fosso entre o planeamento e a realidade no terreno torna clara a necessidade de medidas mais urgentes, que possibilitem a ambicionada adoção da mobilidade elétrica.