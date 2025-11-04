O ChatGPT estará prestes a apresentar anúncios!
Não é novidade que a OpenAI procura uma forma de rentabilizar o seu investimento. As subscrições pagas seriam o modelo perfeito, mas aparentemente não estão a ganhar tração. Assim, chega novamente a ideia de que o ChatGPT estará prestes a apresentar anúncios!
A OpenAI está a adotar um novo modelo de receitas para o seu popular chatbot, o ChatGPT. Como a receita proveniente das subscrições pagas não atingiu as expectativas, a empresa considera investir em publicidade e patrocínios. Segundo o Financial Times, estima-se que o ChatGPT tenha cerca de 800 milhões de utilizadores, mas somente cerca de 5% deles têm subscrições pagas.
O jornal afirma ainda que a receita anual da OpenAI é de aproximadamente 13 mil milhões de dólares, dos quais cerca de 70% provêm da sua base de utilizadores pagantes. Avaliada em cerca de 500 mil milhões de dólares, a empresa planeia investir milhares de milhões de dólares no próximo período, mas ainda não encontrou uma fonte de receitas estável e robusta.
Quais são os planos do ChatGPT?
- A OpenAI iniciou discussões internas sobre a exibição de anúncios na plataforma como uma possível opção. Alguns colaboradores relatam ter recebido feedback sugerindo que os utilizadores acreditam que as suas respostas estão a ser patrocinadas.
- Os colaboradores experientes também foram transferidos para modelos de negócio focados em publicidade. A empresa mantém aproximadamente 630 ex-colaboradores da Meta, representando cerca de 20% do seu total de colaboradores.
- A declaração oficial da empresa refere que está atualmente a rever a publicidade com cautela e a considerar o momento apropriado.
Alternativas de assinatura e expansão global
Para além do seu modelo de publicidade, a OpenAI diversificou as suas ofertas de subscrição. O plano mais acessível, chamado Go, foi lançado em alguns países europeus. Este é um passo significativo que a empresa dá para alargar a base de utilizadores e aumentar o número de subscritores pagos. Ainda não foi anunciada uma data de lançamento oficial nem uma versão finalizada do modelo com anúncios.
Se a publicidade se tornar generalizada, manter as expectativas dos utilizadores e a perceção de integridade da empresa será crucial. A receita publicitária, com a receita de subscrições pagas, poderá tornar-se um componente chave da estratégia de crescimento sustentável da empresa. Antes da implementação deste modelo, precisam de ser feitos preparativos significativos em termos de infraestrutura, resposta do utilizador e confiança na marca.
A OpenAI considera seriamente a transição para anúncios no ChatGPT. A incapacidade das subscrições pagas, por si só, em atender ao crescimento levou a empresa a explorar novos modelos de receitas. Embora ainda não tenha sido feita uma implementação clara, existem fortes indícios de uma mudança para um modelo de negócio focado na publicidade.
