Gemini Live: IA da Google olha para o mundo pela câmara e ecrã do smartphone

O Android tem sido um dos sistemas que mais tem beneficiado da IA da Google. Está a anos-luz da concorrência, que apenas agora esboça os primeiros passos neste campo. O avanço do Gemini neste sistema é de tal forma grande que a novidade revelada parece quase ficção científica. O Gemini Live passa a olhar o mundo pela câmara e ecrã do smartphone e interagir com os utilizadores.

Gemini Live vê mundo pela câmara e ecrã do smartphone

A Google surpreendeu todos com o anúncio de duas funcionalidades que mudam completamente a experiência natural de conversação no Gemini Live Falamos da partilha do ecrã do telemóvel ou tirar fotografias com a câmara para que a IA possa identificar e interpretar “o que vê”.

Agora, a gigante tecnológica anunciou que ambos chegarão a todos os dispositivos Android e serão gratuitos na série Pixel 9 e no Galaxy S25 da Samsung. Ter uma conversa natural com o Gemini Live e poder usar a câmara do seu telefone para identificar tudo o que ele vê é uma experiência incrível. Também se fizer isso com o que vê no ecrã, pode pedir ao Gemini para aconselhar sobre qualquer tema.

As possibilidades são infinitas com a conversa natural do Gemini Live, que agora abre duas portas totalmente novas. A Google está a alargar a experiência gratuitamente a quem tiver um smartphone Galaxy S25 da Samsung ou Pixel 9. Estes podem usufruir destas duas características únicas, com as quais a gigante tecnológica conseguiu superar o ChatGPT.

IA da Google continua a crescer e melhorar

O ponto principal é que ambos podem ser acedidos sem pagar a subscrição Gemini Advanced. Os outros dispositivos Android têm de a adquirir e só assim vão poder usufruir destas novidades da IA da Google. Tinha sido revelada em março, mas só agora pode ser usada em Portugal.

A Google aproveitou a oportunidade para partilhar algumas das novas experiências que o Gemini oferece através do uso da câmara e do que é apresentado no ecrã. Fica claro o que se pode fazer com esta IA generativa. Claro que o limite aqui é a imaginação do utilizador. As possibilidades são quase infinitas e facilmente aplicáveis à vida diária.

Ajuda a corrigir as coisas : com a câmara pode tirar uma fotografia de uma cadeira que range ou um parafuso estranho que não consegue desaparafusar. Apontar a câmara para o Gemini Live e rapidamente te dará uma resposta.

: com a câmara pode tirar uma fotografia de uma cadeira que range ou um parafuso estranho que não consegue desaparafusar. Apontar a câmara para o Gemini Live e rapidamente te dará uma resposta. Comprar com o um consultor pessoal : quem estiver numa loja e ative o Gemini Live, apontando a câmara para umas calças, pode perguntar qual a camisa que lhe ficaria bem, bem como a cor.

: quem estiver numa loja e ative o Gemini Live, apontando a câmara para umas calças, pode perguntar qual a camisa que lhe ficaria bem, bem como a cor. Mostre o que faz no ecrã e receber feedback: seja uma campanha nas redes sociais que criou ou uma série de fotografias do aniversário da sua filha, ative o Gemini Live para obter recomendações ou até mesmo para encontrar a melhor fotografia para emoldurar.

O Gemini Live está disponível em mais de 45 línguas e compete diretamente com o modo de voz avançado do ChatGPT. Estas são as duas únicas formas de poder atualmente conversar com a IA generativa e, assim, deixar de lado os chatbots.