Tudo o que se sabe sobre o smartphone da OpenAI que “competirá com o iPhone”

A OpenAI está a desenvolver secretamente um smartphone focado inteiramente em inteligência artificial (IA) para competir diretamente com o iPhone da Apple.

OpenAI quer um telemóvel focado em agentes de IA

De acordo com revelações recentes do analista Ming-Chi Kuo, o dispositivo não será um smartphone convencional baseado em aplicações individuais. Em vez disso, será um telemóvel de agentes de IA estruturado em torno de uma interface consciente do contexto do utilizador.

Kuo salienta que o smartphone é o único dispositivo capaz de captar o estado do utilizador em tempo real, incluindo a localização, as atividades e as comunicações diárias, tornando-o ideal para a execução de agentes inteligentes.

Esta abordagem promete alterar a forma como interagimos com os smartphones, desviando o foco da abertura de aplicações isoladas para a conclusão de tarefas complexas de forma fluida.

Especificações técnicas conhecidas

No que toca ao hardware, as informações apontam para a utilização de um processador personalizado da MediaTek, especificamente o Dimensity 9600, produzido através do processo N2P da TSMC na segunda metade de 2026.

Embora a Qualcomm tenha sido inicialmente considerada, a MediaTek parece estar melhor posicionada para ser a fornecedora exclusiva de chips.

A montagem do equipamento deverá ficar a cargo da Luxshare Precision Industry;

A Sunny Optical poderá fornecer os componentes óticos para as câmaras.

O grande destaque técnico reside no processador de sinal de imagem, que trará melhorias na captura do mundo real através da câmara, além de contar com dois processadores de IA dedicados a tarefas paralelas de visão computacional e linguagem natural.

O rumo dos projetos da OpenAI com Jony Ive

Anteriormente, a OpenAI tinha focado as suas ambições de hardware em formatos sem ecrã, em parceria com Jony Ive, o antigo designer-chefe da Apple.

O primeiro produto desta colaboração será uma coluna inteligente com câmara integrada, prevista para o início de 2027, seguindo-se outros dispositivos como óculos inteligentes e auriculares.

Para suportar este ecossistema, a OpenAI tem contratado agressivamente engenheiros e designers da Apple, tendo já recrutado mais de 40 antigos colaboradores da marca da maçã.

Esta fuga de talentos levou a Apple a oferecer bónus de retenção enormes para evitar a perda de quadros qualificados.

Calendário de lançamento

Inicialmente previsto para 2028, a produção em massa deste smartphone foi antecipada para a primeira metade de 2027. Esta aceleração poderá estar relacionada com os planos de entrada em bolsa da OpenAI, onde um produto físico forte ajudaria a consolidar o interesse dos investidores.

Caso o calendário se mantenha, as previsões apontam para que as vendas combinadas de 2027 e 2028 atinjam os 30 milhões de unidades.

Se este portfólio se concretizar, a OpenAI passará a ser uma concorrente direta da Apple em múltiplas frentes de hardware.

Curiosamente, no dia em que estes detalhes foram revelados, Sam Altman sugeriu publicamente a necessidade de repensar totalmente o design dos sistemas operativos e das interfaces de utilizador.

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