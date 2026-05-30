Só 23% considera que os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir

Perante uma petição que propunha a proibição da condução automóvel a partir dos 75 anos, procurámos conhecer a perspetiva de quem nos lê. Eis os resultados!

Reunidas as quase três mil respostas, é hora de perceber o que pensam os 2940 leitores que votaram na última questão.

Desse universo, apenas 23%, ou seja, 684 pessoas, considera que os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir.

Por sua vez, 2256 leitores (77%) não consideram que a proibição faça sentido, sendo o argumento mais levantado o de que a capacidade de conduzir não deve medir-se apenas pela idade do condutor.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Questão desta semana: Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online? Sim

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Nesta rubrica, colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.