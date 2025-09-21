One UI 8 acaba de ser lançada oficialmente e a One UI 8.5 já foi descoberta

A Samsung começou a lançar a One UI 8 baseada no Android 16 há alguns dias para o Galaxy S25, mas o primeiro firmware da One UI 8.5 específico para o Galaxy S25 Ultra já apareceu nos seus servidores internos. A deteção da compilação G998BXXS8EXI2 confirma que a fabricante não irá parar após lançar uma atualização importante.

O One UI 8.5 já foi descoberto

Do que se sabe, a Samsung tem vindo a testar internamente o One UI 8.5 há meses , mas esta é a primeira vez que um firmware específico é detetado. A descoberta sugere que já existe uma versão funcional da atualização, embora ainda esteja em desenvolvimento interno, sem indicação de quando os testes públicos começarão.

Como é habitual, a One UI 8.5 chegará pré-instalada com a série Galaxy S26 no próximo ano. O Galaxy S26, o Galaxy S26 Edge e o Galaxy S26 Ultra serão os primeiros dispositivos a receber esta versão intermédia quando forem lançados em janeiro de 2026. Os proprietários do Galaxy S25 receberão a atualização mais tarde, provavelmente entre março e maio de 2026, seguindo o padrão histórico da Samsung.

O foco agora é no One UI 8

A One UI 8 chega à Europa após a sua estreia na Coreia do Sul no passado fim de semana. Os modelos Galaxy S25 podem ser atualizados a partir desta semana, incorporando melhorias substanciais no Galaxy AI, o novo sistema Now Brief para notificações inteligentes e o Knox Matrix para maior segurança em ecossistemas conectados. O download tem cerca de 2,8 GB.

A Samsung confirmou oficialmente a One UI 8 em agosto, após meses de especulação sobre a sua data de lançamento. A atualização centra-se principalmente em melhorar as suas capacidades de IA integradas e em melhorar a integração com o Android 16, incluindo o novo sistema de permissões granulares e as melhorias na gestão de memória que a Google introduziu nesta versão do sistema operativo.

Samsung prepara tudo para o Galaxy S26

O programa beta, que se expandiu ao longo de agosto, incluiu progressivamente mais dispositivos Samsung. O Galaxy Z Fold e o Z Flip receberam otimizações específicas para ecrãs dobráveis ​​, incluindo melhorias no Modo Flex e novas opções multitarefa que aproveitam melhor o formato exclusivo dos dispositivos.

Por enquanto, o que exatamente o One UI 8.5 incluirá permanece um completo mistério. A Samsung não vazou qualquer informação sobre novas funcionalidades ou melhorias específicas, pelo que teremos de aguardar por futuras fugas de informação ou anúncios oficiais para descobrir o roteiro de desenvolvimento. O que parece claro é que o surgimento do firmware confirma que o One UI 8.5 existe como um projeto ativo nos laboratórios da empresa.