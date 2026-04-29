Segurança Social: é obrigatório fazer isto até dia 12 de maio

O Portal da Segurança Social tem uma mudança importante na forma como os utilizadores acedem ao serviço online. Saiba o que deve fazer entrento e que é obrigatório.

A Segurança Social vai tornar obrigatória, a partir de 12 de maio, a autenticação de dois fatores (2FA), reforçando a segurança no acesso aos serviços digitais e permitindo substituir o NISS pelo e-mail no processo de login.

Principais novidades no portal da Segurança Social

Acesso com e-mail e palavra-passe

Código de verificação adicional por SMS ou e-mail

Reforço significativo da proteção da conta

Obrigatório para continuar a aceder sem constrangimentos

Quem ainda não ativou esta funcionalidade deve fazê-lo até 11 de maio para garantir acesso contínuo ao portal. Pode ver aqui o nosso tutorial passo a passo, escrito pela Dra. Joana Vallera, Diretora de Departamento de Gestão de Serviços e Relações Externas da Segurança Social.

A Segurança Social reforça assim a proteção dos dados dos cidadãos, alinhando-se com práticas digitais mais modernas e seguras.