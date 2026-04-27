Fuga de informação revela imagens dos óculos inteligentes da Samsung

Fugas de informação recentes revelaram detalhes surpreendentes sobre a próxima grande aposta da Samsung no setor da tecnologia vestível. Imagens e especificações dos novos óculos inteligentes da marca sugerem um dispositivo pronto para competir no topo do mercado.

O que se sabe sobre os óculos inteligentes da Samsung

Estes óculos marcam a estreia da Samsung nesta categoria e deverão apresentar funcionalidades semelhantes às dos Meta Ray-Bans ou dos futuros óculos Google Gemini. O dispositivo será baseado na plataforma Android XR, especificamente concebida para wearables, e deverá contar com uma forte integração com a inteligência artificial do Google Gemini.

Esta colaboração tem como principal objetivo apoiar o utilizador a interagir com a informação no seu dia-a-dia, embora, nesta fase inicial, o modelo não inclua um ecrã integrado.

No que diz respeito aos componentes internos, os rumores apontam para a presença de uma câmara de 12 MP e do processador Snapdragon AR1. Para o áudio, a Samsung deverá apostar em altifalantes direcionais equipados com tecnologia "bone-conduction" (condução óssea).

Embora o modelo de 2026 seja mais focado na captura de conteúdos e assistência por voz, a empresa já estará a preparar uma segunda versão para 2027. Esse modelo futuro, conhecido pelo nome de código "Haean", deverá incorporar um ecrã micro-LED, permitindo funcionalidades de realidade aumentada visual por um preço que poderá rondar os 900 dólares.

Data de lançamento ainda sem confirmação

Ainda que a Samsung não tenha confirmado uma data oficial para a chegada do modelo Jinju ao mercado, é expectável que novidades surjam no evento Unpacked agendado para julho.

Embora seja improvável que os óculos sejam lançados juntamente com o Galaxy Z Fold 8 ou o Galaxy Watch 9, a marca poderá apresentar uma pequena antevisão do produto, tal como fez anteriormente com o seu sistema de realidade virtual.

É importante notar que os preços previstos podem sofrer ajustes devido à instabilidade económica global e ao aumento dos custos de produção de componentes como a memória RAM e o armazenamento.

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