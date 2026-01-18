Olhe para o desgaste dos pneus, eles podem revelar os problemas do seu carro

Os pneus são o único ponto de contacto entre o carro e a estrada, pelo que o seu padrão de desgaste pode contar uma história detalhada sobre o estado do veículo.

Mais do que prolongar a vida útil dos pneus, entender os sinais patentes nos pneus da viatura ajuda a identificar problemas de alinhamento, suspensão, pressão e outros sistemas essenciais do automóvel.

Desgaste excessivo no centro do pneu

Quando a área de rodagem está mais gasta ao centro do pneu do que nas ombreiras, isso pode ser um sinal claro de pressão excessiva. Pneus com pressão demasiado alta tendem a “inchar” na zona central, fazendo com que esta parte suporte mais carga e desgaste mais depressa.

Além disso, pressão incorreta pode reduzir a segurança, conforto e estabilidade do carro. Para evitar este tipo de desgaste prematuro, é essencial verificar e ajustar a pressão dos pneus aos valores recomendados pelo fabricante.

Desgaste nas ombreiras (borda exterior e interior)

Se o desgaste é mais acentuado nas ombreiras do pneu, pode indicar ar a menos. Pneus com pressão baixa suportam mais peso nas extremidades, o que acelera o desgaste nas laterais.

Outros fatores, como condução agressiva com curvas rápidas ou cargas pesadas no veículo, também podem contribuir para este padrão de desgaste.

Desgaste ondulado ou irregular do pneu

Alguns pneus mostram desgaste em zonas alternadas, quase como se tivessem “cavado” pequenos vales ou ondulações na banda de rodagem.

Este padrão, conhecido como ondulado, é muitas vezes um sinal de problemas na suspensão, amortecedores desgastados ou falta de balanceamento das rodas.

Uma suspensão em más condições pode fazer com que o pneu perca contacto uniforme com a estrada, provocando desgaste desigual em intervalos ao longo da superfície.

Desgaste em padrão “feathered” (serrilhado)

Se a superfície de contacto mostra um padrão semelhante a dentes de serra, com um lado das lâminas de borracha mais liso e o outro mais afiado, pode significar problemas de alinhamento das rodas, especialmente no chamado ângulo de convergência/divergência (ângulo de inclinação longitudinal).

Este tipo de desgaste tende a surgir quando os pneus roçam contra o pavimento de maneira desigual durante a rotação, algo que uma afinação de alinhamento pode frequentemente corrigir se detetado a tempo.

Desgaste numa só lateral (camber)

Quando o pneu se gasta quase exclusivamente de um lado, isto pode apontar para um problema no ângulo de camber, ou seja, o ângulo de inclinação vertical da roda.

Este padrão é diferente do serrilhado porque a banda gasta mais num flanco inteiro do que no outro, o que normalmente está associado a alinhamentos fora de especificação ou mesmo a impactos nas jantes, ou na suspensão.

Conclusão: ler os pneus como um diagnóstico

Ler os padrões de desgaste dos pneus é, em muitos casos, uma das formas mais rápidas de identificar problemas ocultos no carro.

De pressões incorretas a falhas de alinhamento e de suspensão, os pneus são um indicador visual e prático do estado geral do veículo.

Verificações regulares, incluindo inspeção visual, medição da profundidade da banda e ajustes de alinhamento e pressão, ajudam a prevenir desgaste anómalo, prolongar a vida dos pneus e garantir segurança na estrada.