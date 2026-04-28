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OpenAI prepara o smartphone ChatGPT, que fará com que apps desapareçam

· Inteligência Artificial 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. mail says:
    28 de Abril de 2026 às 08:35

    já eu ando a pensar seriamente em abandonar o smartphone e voltar a ter um destes, algo mais simples e menos intrusivo. Farto disto.
    https ://www.worten.pt/produtos/telemovel-senior-nokia-110-2024-4-mb-a-4-mb-preto-8442561

    Responder
  2. Veritanus says:
    28 de Abril de 2026 às 09:39

    É treta, meus amigos. O iphone é rei e vai dominar por 100 anos. Vejamos:
    Facebook phone – flop
    Amazon firephone – flop
    Windows phone – flop

    As big tech tentaram.. nenhuma conseguiu vencer o iphone. A openai ira falir na bolha ia em 2030. Apple vence! Apple domina!

    O arrogante do Altman até quer mudar o protocol da internet para agentes. Tudo treta.

    Responder
  3. GM says:
    28 de Abril de 2026 às 09:53

    Passo ao lado.

    Responder

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