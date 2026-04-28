OpenAI prepara o smartphone ChatGPT, que fará com que apps desapareçam

A OpenAI tem um plano ambicioso para entrar no mercado dos smartphones com IA. Segundo foi revelado, a criadora do ChatGPT estabeleceu uma parceria com a Qualcomm e a MediaTek para desenvolver o seu próprio chip para dispositivos móveis. Esta iniciativa poderá dar os seus primeiros frutos nos próximos anos.

OpenAI prepara o smartphone ChatGPT

De momento, as especificações técnicas deste chip da OpenAI são desconhecidas. Também não é claro se a ideia da empresa é desenvolver um SoC de raiz ou modificar uma versão existente dos fabricantes de chips mencionados. Caso a segunda opção seja a correta, a situação poderá ser semelhante à dos primeiros chips Tensor da Google. Tudo isto deve ser encarado com cautela, pois ainda existem muitas dúvidas.

Segundo o revelado, as especificações do chip para dispositivos móveis da OpenAI poderão estar finalizadas até ao final de 2026 ou durante o primeiro trimestre de 2027. No entanto, a produção em massa do hardware só começaria em 2028. Além da aliança com a Qualcomm e a MediaTek, indicam que a OpenAI escolheu a LuxShare como seu parceiro exclusivo de "co-design e fabrico". ~

Afirma-se ainda que este projeto representa uma oportunidade para a empresa, considerando a sua dificuldade em aumentar a sua participação na linha de montagem da Apple. O relatório afirma que grande parte do sucesso da OpenAI na sua alegada aposta em smartphones com IA reside no controlo total que exerce sobre o software e o hardware.

Criadora do ChatGPT terá parceria com a Qualcomm e a MediaTek

A empresa de Sam Altman procura, por isso, estabelecer os agentes de IA como a próxima grande novidade no mercado dos smartphones. Tudo isto deve ser encarado com cautela pois a OpenAI está a desenvolver os seus primeiros produtos de hardware com Jony Ive. Os rumores falavam sobre o lançamento de um dispositivo semelhante ao HomePod, com ligação permanente ao ChatGPT. Também circularam rumores sobre óculos ao estilo dos Ray-Ban Meta.

No entanto, as probabilidades de a OpenAI desenvolver o seu próprio smartphone são bastante baixas até à data. É verdade que os rumores sobre um "ChatGPT Phone" já circulam há algum tempo. Mas o próprio Altman reconheceu na altura que não tinha qualquer interesse em competir com o iPhone ou com qualquer outro telemóvel.

Se a OpenAI avançar realmente com o desenvolvimento dos seus próprios chips para dispositivos móveis, não seria a primeira vez que demonstra interesse em semicondutores. No início deste ano, foi revelado que a equipa de Altman estava a explorar a criação de chips de IA para robôs, como parte da sua expansão para novos segmentos.