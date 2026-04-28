Um “donut voador”? Que mais estará para ser inventado!

Atualmente a tecnologia está tão disseminada, de tão fácil acesso, que até um donut pode ser uma máquina voadora. Que o diga a empresa francesa aérOnde que demonstrou como o seu dirigível aérOnde (“Air-Round”), pode voar e ser controlado como algo... inovador!

Porquê um avião em forma de donut?

Então, porque razão alguém se daria ao trabalho de criar uma aeronave gigante, branca e em forma de donut? Os aviões, helicópteros, planadores, dirigíveis, zeppelins e foguetes já não fazem um bom trabalho a transportar pessoas pela atmosfera? Bem, sim e não.

Vários desses veículos consomem enormes quantidades de combustível extremamente caro e libertam grandes volumes de dióxido de carbono. Só os aviões são responsáveis por cerca de 2,4% das emissões globais anuais de CO2.

A vantagem dos dirigíveis elétricos

Os dirigíveis, por outro lado, emitem pouco carbono porque a sua sustentação vertical vem de gases mais leves do que o ar, como o hélio, em vez de queimarem combustível durante a subida diagonal, e a sua propulsão por hélice pode ser totalmente elétrica. E embora sejam muito mais lentos do que os aviões, os maiores merecem realmente o nome de “navios do ar” pela sua enorme capacidade de transporte de passageiros e/ou carga: perto de 100.000 kg.

Por essas razões gerais, o aérOnde, do designer e CEO Jérôme Delamare, é uma proposta particularmente apelativa. Vencedor da competição i-Lab em França e baseado parcialmente em trabalhos do Laboratório de Engenharia Elétrica de Grenoble (G2ELab), o aérOnde utiliza motores totalmente elétricos e cerca de 106.000 galões (400 m³) de hélio para descolagem e aterragem vertical, sendo assim um eVTOL.

Desempenho e eficiência surpreendentes

Embora não se espere que algo apelidado de donut execute o trabalho de um cargueiro, o aérOnde, com 15 metros de largura, é mais do que capaz de realizar tarefas importantes.

Utilizando três conjuntos de quatro hélices cada, o veículo tem “uma autonomia de cinco horas e pode atingir velocidades de 25 a 30 km/h em todas as direções, com uma carga útil de 200 kg.

Tudo isto sem qualquer ruído e com um consumo energético muito baixo, um total de 1 kWh por hora de voo, comparado com os 180 litros de querosene que um helicóptero consome no mesmo período.

Explicou Delamare à Presences.

Aplicações práticas e operacionais

Como se pode ver nos vídeos associados, o silencioso aérOnde, para duas pessoas, apresenta um cockpit aberto (mais semelhante a um teleférico do que ao cesto de um balão de ar quente), permitindo à equipa realizar reparações em altitude, por exemplo, em linhas elétricas, cabos ou torres de transmissão.

A sua aplicação em missões de emergência ou resgate médico é evidente. Além disso, necessita apenas de algumas horas para recarregar.

Estabilidade e controlo em voo

Devido à sua forma toroidal, o vento tem menos capacidade de o desviar da rota do que teria com um balão, mesmo com rajadas de até 70 km/h. Assim, quer seja utilizado para trabalho, lazer, observação ou resgate, o veículo oferece estabilidade.

Como demonstrado, o dirigível, controlado através de um simples joystick, move-se com uma precisão e suavidade impressionantes.

Quanto custa voar neste donut?

Quer experimentar um voo no aérOnde? Para já, terá de ir a França, e a experiência não é barata: 200 euros por cerca de 20 minutos.

O site da empresa não divulga o preço de aluguer ou compra. Uma má notícia para qualquer Homer.