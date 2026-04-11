Prepare-se! Multas de trânsito mais pesadas a caminho?
O Governo está a preparar mudanças que podem pesar na carteira dos condutores portugueses. Em causa está o agravamento das multas de trânsito, com especial foco em duas infrações que continuam a dominar as estatísticas: excesso de velocidade e álcool ao volante.
A proposta surge numa altura em que a sinistralidade rodoviária continua a preocupar as autoridades, sendo estes dois fatores apontados como dos principais responsáveis por acidentes graves e vítimas mortais nas estradas nacionais.
Multas mais pesadas a caminho?
De acordo com a informação avançada pela RTP, o objetivo do Governo passa por tornar as sanções mais dissuasoras, o que deverá traduzir-se em:
- Coimas mais elevadas
- Maior rigor na aplicação de penalizações
- Possível reforço das sanções acessórias (como suspensão da carta)
Para já, ainda não são conhecidos todos os detalhes, mas o objetivo é reduzir comportamentos de risco através do “peso” das multas.
Quanto se paga atualmente?
Atualmente, os valores já não são propriamente baixos:
- Excesso de velocidade pode ir até 2.500 euros, dependendo da gravidade
- Álcool no sangue:
- 0,5 a 0,8 g/l → entre 250€ e 1.250€
- 0,8 a 1,2 g/l → entre 500€ e 2.500€
- A partir de 1,2 g/l → passa a ser crime
Além disso, há ainda:
- Perda de pontos na carta
- Inibição de conduzir
- E, em casos mais graves, pena de prisão
Este agravamento poderá também vir acompanhado de maior fiscalização nas estradas, algo que tem sido recorrente sempre que há alterações legislativas nesta área.