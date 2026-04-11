Prepare-se! Multas de trânsito mais pesadas a caminho?

O Governo está a preparar mudanças que podem pesar na carteira dos condutores portugueses. Em causa está o agravamento das multas de trânsito, com especial foco em duas infrações que continuam a dominar as estatísticas: excesso de velocidade e álcool ao volante.

A proposta surge numa altura em que a sinistralidade rodoviária continua a preocupar as autoridades, sendo estes dois fatores apontados como dos principais responsáveis por acidentes graves e vítimas mortais nas estradas nacionais.

Multas mais pesadas a caminho?

De acordo com a informação avançada pela RTP, o objetivo do Governo passa por tornar as sanções mais dissuasoras, o que deverá traduzir-se em:

Coimas mais elevadas

Maior rigor na aplicação de penalizações

Possível reforço das sanções acessórias (como suspensão da carta)

Para já, ainda não são conhecidos todos os detalhes, mas o objetivo é reduzir comportamentos de risco através do “peso” das multas.

Quanto se paga atualmente?

Atualmente, os valores já não são propriamente baixos:

Excesso de velocidade pode ir até 2.500 euros, dependendo da gravidade

Álcool no sangue: 0,5 a 0,8 g/l → entre 250€ e 1.250€ 0,8 a 1,2 g/l → entre 500€ e 2.500€ A partir de 1,2 g/l → passa a ser crime



Além disso, há ainda:

Perda de pontos na carta

Inibição de conduzir

E, em casos mais graves, pena de prisão

Este agravamento poderá também vir acompanhado de maior fiscalização nas estradas, algo que tem sido recorrente sempre que há alterações legislativas nesta área.