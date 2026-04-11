PSP suspendeu biometria nas partidas dos aeroportos! Saiba porquê

A PSP decidiu suspender temporariamente os sistemas de controlo biométrico nas partidas dos aeroportos portugueses, depois de vários passageiros se terem queixado. O que aconteceu?

Nos últimos dias, multiplicaram-se os relatos de constrangimentos nos aeroportos nacionais, com tempos de espera muito acima do normal nas zonas de controlo de fronteira. Em causa está a introdução, ainda em fase de adaptação, de sistemas biométricos, que têm vindo a causar atrasos significativos no processamento dos passageiros.

Segundo várias queixas, houve situações em que os tempos de espera ultrapassaram as duas e até três horas, levando muitos viajantes a perder os seus voos.

Medida imediata: suspensão do sistema de biometria

Perante o cenário, a PSP optou por suspender temporariamente o uso da biometria nas partidas, regressando aos métodos tradicionais de verificação documental.

O objetivo passa por normalizar rapidamente o fluxo de passageiros e evitar novos prejuízos, sobretudo numa altura em que o tráfego aéreo começa a intensificar-se.

A implementação de sistemas biométricos nos aeroportos pretende aumentar a segurança e agilizar os processos de controlo. No entanto, como ficou demonstrado, a tecnologia ainda enfrenta desafios, sobretudo quando aplicada em ambientes com grande volume de passageiros.

Problemas técnicos, falta de otimização e possíveis falhas de integração com sistemas existentes podem ter contribuído para o caos registado.