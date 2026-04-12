Polícia apanha mulher de 92 anos com um Porsche a 228 km/h
Uma perseguição policial digna de filme acabou por ter um desfecho totalmente inesperado… e até insólito. Uma mulher de 92 anos foi apanhada pelas autoridades a circular a uns impressionantes 228 km/h.
Porsche 911 GT3 atingiu a velocidade de 228 km/h
Segundo avançou o jornal El País, tudo aconteceu em França e começou quando a polícia detetou um veículo a circular a velocidade extremamente elevada numa estrada onde tal comportamento é tudo menos comum (velocidade máxima de 100 Km/h). Perante a infração, foi iniciada uma perseguição que rapidamente escalou, com o carro a ultrapassar os 200 km/h, chegando aos 228 km/h.
Durante vários quilómetros, o condutor ignorou as ordens de paragem, obrigando as autoridades a manterem a perseguição a alta velocidade.
Quando finalmente conseguiram intercetar o veículo, os agentes depararam-se com um cenário que ninguém antecipava: ao volante estava uma mulher de 92 anos. Relativamente ao veículo, tratava-se de um Porsche 911 GT3, descrito como uma das versões mais radicais da marca, com cerca de 510 cavalos de potência e capacidade para ultrapassar facilmente os 300 km/h.
A idade avançada da condutora surpreendeu completamente os agentes, sobretudo tendo em conta a velocidade atingida e a forma como conseguiu manter o controlo do veículo durante a fuga.
A condutora deverá agora enfrentar consequências legais pela condução perigosa e por desobedecer às autoridades. Ainda não são conhecidos todos os detalhes sobre o seu estado de saúde ou eventuais justificações para o comportamento.
É doidona.
Ainda dizem, que as pessoas com mais de 75 anos, deveriam ficar sem carta. São as mais experientes e por consequência, as que sabem conduzir melhor.
Com esse carro a essa velocidade, se foi em auto-estrada… é um simples passeio de fim-de-semana.
Parece haver versões não coincidentes.
“a polícia detetou um veículo a circular a velocidade extremamente elevada numa estrada onde tal comportamento é tudo menos comum (velocidade máxima de 100 Km/h)”. Foi numa autoestrada, a A11. A velocidade nas autoestradas francesas é de 130 km/h, naquele local é que estaria limitada a 100 km/h.
O que este caso chamou a atenção é que em França não há um limite de idade que obrigue à realização de exames médicos, ao contrário de Portugal e do que pretende a UE em todos os países.
Disse a senhora quando a pararam e encostou à beira: “Gosto de conduzir depressa …” Percebe-se o que ela diz … a dúvida é se está com as faculdades todas. É crime rodoviário, por certo vai ficar sem carta.
Andar depressa não custa nada… não faltam por aí é aceleras que ao mínimo obstáculo metem as mãos pelos pés.