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Polícia apanha mulher de 92 anos com um Porsche a 228 km/h

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Artilheiro says:
    12 de Abril de 2026 às 16:15

    É doidona.
    Ainda dizem, que as pessoas com mais de 75 anos, deveriam ficar sem carta. São as mais experientes e por consequência, as que sabem conduzir melhor.

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  2. jorge santos says:
    12 de Abril de 2026 às 16:41

    Com esse carro a essa velocidade, se foi em auto-estrada… é um simples passeio de fim-de-semana.

    Responder
  3. Max says:
    12 de Abril de 2026 às 16:51

    Parece haver versões não coincidentes.
    “a polícia detetou um veículo a circular a velocidade extremamente elevada numa estrada onde tal comportamento é tudo menos comum (velocidade máxima de 100 Km/h)”. Foi numa autoestrada, a A11. A velocidade nas autoestradas francesas é de 130 km/h, naquele local é que estaria limitada a 100 km/h.
    O que este caso chamou a atenção é que em França não há um limite de idade que obrigue à realização de exames médicos, ao contrário de Portugal e do que pretende a UE em todos os países.
    Disse a senhora quando a pararam e encostou à beira: “Gosto de conduzir depressa …” Percebe-se o que ela diz … a dúvida é se está com as faculdades todas. É crime rodoviário, por certo vai ficar sem carta.

    Responder
  4. Hugo says:
    12 de Abril de 2026 às 16:58

    Andar depressa não custa nada… não faltam por aí é aceleras que ao mínimo obstáculo metem as mãos pelos pés.

    Responder

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