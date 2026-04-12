Polícia apanha mulher de 92 anos com um Porsche a 228 km/h

Uma perseguição policial digna de filme acabou por ter um desfecho totalmente inesperado… e até insólito. Uma mulher de 92 anos foi apanhada pelas autoridades a circular a uns impressionantes 228 km/h.

Porsche 911 GT3 atingiu a velocidade de 228 km/h

Segundo avançou o jornal El País, tudo aconteceu em França e começou quando a polícia detetou um veículo a circular a velocidade extremamente elevada numa estrada onde tal comportamento é tudo menos comum (velocidade máxima de 100 Km/h). Perante a infração, foi iniciada uma perseguição que rapidamente escalou, com o carro a ultrapassar os 200 km/h, chegando aos 228 km/h.

Durante vários quilómetros, o condutor ignorou as ordens de paragem, obrigando as autoridades a manterem a perseguição a alta velocidade.

Quando finalmente conseguiram intercetar o veículo, os agentes depararam-se com um cenário que ninguém antecipava: ao volante estava uma mulher de 92 anos. Relativamente ao veículo, tratava-se de um Porsche 911 GT3, descrito como uma das versões mais radicais da marca, com cerca de 510 cavalos de potência e capacidade para ultrapassar facilmente os 300 km/h.

A idade avançada da condutora surpreendeu completamente os agentes, sobretudo tendo em conta a velocidade atingida e a forma como conseguiu manter o controlo do veículo durante a fuga.

A condutora deverá agora enfrentar consequências legais pela condução perigosa e por desobedecer às autoridades. Ainda não são conhecidos todos os detalhes sobre o seu estado de saúde ou eventuais justificações para o comportamento.