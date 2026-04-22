Carregamento rápido danifica baterias? Este Tesla Model Y com 180.000 km prova o contrário

É um facto conhecido que o carregamento rápido repetido desgasta prematuramente a bateria. Muitos recomendam o carregamento lento com corrente alternada para preservar as baterias. Mas este Tesla Model Y, que era utilizado como táxi, demonstra exatamente o contrário.

Carregamento rápido danifica baterias?

"Evite o carregamento rápido e não ultrapasse os 80% de carga" é, sem dúvida, o conselho mais ouvidor pelos donos de carros elétricos para preservarem as suas baterias. Seguem-no prontamente, dado o custo de substituição de uma bateria nos seus veículos. Infelizmente, quando não há outra opção, não há como fugir. Mas será que este é realmente um problema?

Quem não segue estas instruções à risca, pode ter afinal alguma esperança. Tudo aconteceu numa oficina especializada em carros elétricos usados, gerida pelo YouTuber britânico chamado Richard Simons. Conseguiu um Tesla Model Y com 179.440 km percorridos, que tinha sido carregado quase exclusivamente em estações de carregamento rápido DC.

Seria de esperar que a bateria estivesse praticamente descarregada, como se estivesse devastada pelo desgaste. Uma análise mais aprofundada apenas confirmaria estas sombrias suposições: ao longo dos 179.440 km percorridos, o SUV, que tinha sido utilizado como táxi, consumiu apenas 36 kWh de um carregador doméstico.

Os restantes 32.684 kWh foram obtidos a partir de um carregador rápido de corrente contínua. Uma pequena fração também veio da travagem regenerativa do veículo. Após consulta de relatórios de saúde de vários fornecedores especializados em baterias para veículos elétricos, a bateria deste Model Y apresenta um estado de saúde (SOH) de 92%.

Este Tesla Model Y prova o contrário

Uma quebra de apenas 8% em 180.000 km é simplesmente impressionante, especialmente tendo em conta que este Model Y não é propriamente uma novidade. Não se trata de uma versão remodelada Juniper, mas sim de um modelo de primeira geração. Este desempenho impressionante pode ser parcialmente explicado pela tecnologia de bateria utilizada no SUV.

Equipado com uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), o Model Y consegue lidar com cargas até 100% mais facilmente, enquanto as baterias de níquel-manganês-cobalto (NMC) não conseguem atingir os 100% de forma consistente. Outra hipótese surge da fonte de carregamento: o veículo sempre esteve ligado a Superchargers.

Estes, então, podem regular a corrente de carregamento de forma mais inteligente, comunicando com maior precisão com o automóvel. De qualquer forma, já foi comprovado que as baterias modernas nos veículos elétricos são concebidas para durar mais tempo do que os próprios veículos. Isto é certamente reconfortante a longo prazo.