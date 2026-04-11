Wikipedia tem “uma das funcionalidades mais porreiras da Internet”

Já alguma vez passou por um edifício antigo e ficou com curiosidade sobre a sua história? A Wikipedia pode responder a muitas questões e a essa poderia responder automaticamente, em tempo real, sem sequer precisar de pesquisar. Conheça "uma das funcionalidades mais porreiras da Internet".

A funcionalidade Nearby (apresentado em português como Lugares) foi introduzida nativamente nas aplicações Android e iOS da Wikipedia em outubro de 2014 pela equipa Wikimedia. Ao ativá-la, o utilizador obtém uma lista de artigos da Wikipedia associados a locais próximos da sua localização atual, com indicação da distância.

Com um simples toque num resultado, o utilizador pode ler o artigo completo sobre um local ou monumento, bem como guardá-lo ou partilhá-lo.

Na prática, funciona como um guia turístico gratuito, alimentado por milhões de artigos escritos por voluntários de todo o mundo.

Apesar de verdadeiramente útil, a funcionalidade ficou praticamente esquecida durante mais de 10 anos. Até ter ressurgido, agora, depois de o utilizador Neil Agarwal ter partilhado a sua descoberta acidental, através do X, desencadeando uma onda viral que deixou milhares de pessoas em choque por não saberem que a funcionalidade existia, ou sequer que a Wikipedia tinha uma aplicação.

Se a app já não tiver a funcionalidade ativa, pode aceder através da versão móvel do website, ou clicando aqui. Basta escolher o idioma preferido, tocar nas três linhas no canto superior esquerdo e procurar a opção Nearby (em português, Lugares) no menu de navegação.

Para utilizar a funcionalidade, é necessário fornecer a sua localização.

Um guia turistico humilde, mas gratuito

Ao entrar em Lugares, o utilizador obtém uma lista de artigos da Wikipedia associados a locais próximos da sua posição atual, com indicação da distância e uma seta de bússola que aponta a direção de cada ponto e se vai atualizando conforme o utilizador se move.

Tudo isto é possível graças à extensão GeoData do MediaWiki, que permite armazenar coordenadas geográficas associadas a cada artigo de forma estruturada, tornando possível fazer consultas geoespaciais de forma rápida e eficiente.

A funcionalidade ainda existe?

No iOS, sim. Contudo, foi removida da app para Android por vários motivos, como baixa utilização, problemas de manutenção, preocupações com as permissões de localização exigidas, e limitações legais na integração com o Google Maps SDK.

A alternativa usada, o SDK MapBox com OpenStreetMap, tornava a app três vezes maior e apresentava um desempenho lento e instável, conforme revelado.

A funcionar na app da Wikipedia para iPhone, o utilizador Agarwal descreveu a sua experiência dizendo que abriu um livro e viu-se "imediatamente imerso num mundo de lugares aleatórios, história local e coisas estranhas" à sua volta.

De facto, ao contrário das recomendações típicas do Google ou Apple Maps, com restaurantes, atrações turísticas e hotéis, esta funcionalidade oferece uma abordagem histórica à descoberta do espaço urbano, revelando detalhes que passam completamente despercebidos no dia a dia.