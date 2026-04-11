Radares: PSP revela operações de controlo! Saiba onde vão estar na próxima semana
A Polícia de Segurança Pública continua a apostar na transparência e na prevenção rodoviária, divulgando antecipadamente os locais das ações de fiscalização. Saiba onde vão estar "escondidos" os radares de velocidade em abril de 2026.
Radares da PSP: abril de 2026
Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Açores
- 14-abr-26 (08h00): Estrada Regional, Freguesia da Feteira - Horta
- 15-abr-26 (08h00): ER n.º 1, Freguesia de S. Caetano - Madalena do Pico
- 15-abr-26 (14h00): Avenida Natália Correia - Ponta Delgada
- 21-abr-26 (08h00): ER n.º 1-1.ª, Freguesia de Feteira - Angra do Heroísmo
- 28-abr-26 (16h00): Eixo Sul/Norte - Ponta Delgada
Aveiro
- 14-abr-26 (14h00): Avenida da Europa - Aveiro
- 15-abr-26 (14h00): Avenida da Europa - Aveiro
- 20-abr-26 (09h00): Rua Eng.º Vitorino Damásio - Santa Maria da Feira
- 21-abr-26 (09h00): EN 109 - Ovar
- 22-abr-26 (09h00): Rua dos Sapateiros - São João da Madeira
- 24-abr-26 (09h00): Variante à Rua 19 - Anta - Espinho
Beja
- 15-abr-26 (09h00): Avenida Salgueiro Maia - Beja
- 23-abr-26 (09h00): Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja
- 28-abr-26 (09h00): Rua Zeca Afonso - Beja
Braga
- 13-abr-26 (08h30): Circular de Barcelos - Barcelos
- 23-abr-26 (14h00): Circular Urbana de Guimarães - Guimarães
- 24-abr-26 (14h00): Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires - Braga
Bragança
- 14-abr-26 (08h00): Estrada de Vinhais - Bragança
- 23-abr-26 (08h00): Avenida das Comunidades Europeias - Mirandela
- 29-abr-26 (08h00): Avenida Abade de Baçal - Bragança
Castelo Branco
- 15-abr-26 (08h00): Avenida da Europa - Castelo Branco
- 22-abr-26 (09h00): Avenida da Universidade de Salamanca - Covilhã
- 30-abr-26 (08h00): Chão de Santo André - Castelo Branco
Coimbra
- 11-abr-26 (09h00): IC3 - Banhos Secos (Sentido Sul/Norte) - Coimbra
- 13-abr-26 (10h00): IC2 - Coimbra
- 14-abr-26 (09h00): Ponte Edgar Cardoso (Sentido Sul/Norte) - Figueira da Foz
- 21-abr-26 (09h00): Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz
- 28-abr-26 (09h30): Avenida Fernando Namora - Coimbra
Évora
- 14-abr-26 (15h00): Avenida D. Manuel Trindade Salgueiro - Évora
- 15-abr-26 (10h00): Avenida Rainha Santa Isabel - Estremoz
- 16-abr-26 (15h00): CM 1094 (Estrada do Bairro de Almeirim) - Évora
- 17-abr-26 (10h00): Avenida Lino de Carvalho - Évora
- 29-abr-26 (15h00): Avenida Túlio Espanca - Évora
Faro
- 14-abr-26 (09h00): Avenida de Castro Marim - Vila Real de Santo António
- 15-abr-26 (09h00): Avenida V6 - Portimão
- 16-abr-26 (09h00): Avenida de Castro Marim - Vila Real de Santo António
- 21-abr-26 (10h00): Avenida 5 de Outubro - Olhão
- 23-abr-26 (09h00): Avenida Heróis de Pátria - Faro
Guarda
- 18-abr-26 (09h00): Via de Cintura Externa – Guarda
- 19-abr-26 (09h00): Via de Cintura Externa – Guarda
- 22-abr-26 (09h00): Avenida Serra da Estrela – Gouveia
- 23-abr-26 (09h00): Via de Cintura Externa – Guarda
Leiria
- 14-abr-26 (14h00): EN 356-1 - Alcogulhe - Leiria
- 15-abr-26 (14h00): Estrada da Nazaré - Marinha Grande
- 17-abr-26 (14h00): Rua Albergaria dos Doze - Pombal
- 23-abr-26 (14h00): Avenida da Comunidade Europeia - Leiria
Lisboa
- 13-abr-26 (08h00): Acesso ao Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa
- 17-abr-26 (09h00): Avenida Marginal - Parede
- 21-abr-26 (08h00): Avenida Infante D. Henrique - Lisboa
- 24-abr-26 (14h00): Estrada dos Salgados - Amadora
- 27-abr-26 (09h00): Rua Almirante Gago Coutinho - Ramada
- 28-abr-26 (09h00): Avenida da República - Oeiras
- 30-abr-26 (14h00): Avenida Capitães de Abril - Mem Martins
Madeira
- 19-abr-26 (09h30): Avenida 25 de Maio - Santana
- 21-abr-26 (10h00): Rua 5 de Outubro - Funchal
- 28-abr-26 (17h00): VR 1 - Viaduto das Madalenas - Funchal
Portalegre
- 15-abr-26 (15h00): EN 246 - Portalegre
- 23-abr-26 (09h00): Avenida do Dia de Portugal - Elvas
- 30-abr-26 (08h30): Avenida de Badajoz - Portalegre
Porto
- 14-abr-26 (08h00): Estrada da Circunvalação - 11124 - Porto
- 16-abr-26 (08h00): EN 14 - Matosinhos
- 20-abr-26 (16h00): Avenida Dr. Antunes Guimarães - Matosinhos
- 22-abr-26 (08h00): Estrada da Circunvalação - 11089 - Porto
- 24-abr-26 (08h00): Avenida D. João II - Oliveira do Douro
- 27-abr-26 (08h00): Rua Ribeiro de Cambes - Valongo
- 29-abr-26 (13h00): Avenida da Boavista - Porto
Santarém
- 13-abr-26 (08h30): Variante do Bom Amor - Torres Novas
- 16-abr-26 (08h00): Avenida Aljubarrota - Ourém
- 21-abr-26 (08h00): Rua Dr. Joaquim Francisco Alves - Ourém
- 23-abr-26 (09h00): Avenida de Almeirim - Santarém
Setúbal
- 21-abr-26 (08h30): Estrada Marateca/Quinta do Anjo - Palmela
Viana do Castelo
- 15-abr-26 (10h00): Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima
- 23-abr-26 (10h00): Avenida do Meio - Areosa - Viana do Castelo
- 28-abr-26 (10h00): Avenida Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo
Vila Real
- 13-abr-26 (09h00): Rua da Paz - Chaves
- 15-abr-26 (14h00): Rua D. António de Medeiros - Chaves
- 21-abr-26 (14h00): Avenida da Noruega - Vila Real
Viseu
- 14-abr-26 (08h00): Avenida D. Afonso Henriques - Viseu
- 21-abr-26 (08h00): Avenida Europa - Viseu
- 28-abr-26 (14h00): Avenida de Manuel Abreu Lameira - Viseu