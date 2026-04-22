Um milhão de trotinetas depois, a Segway prova que a micromobilidade não foi só uma moda

A Segway acaba de atingir um milhão de unidades vendidas da sua série Ninebot E2, e, para quem ainda associa a marca àquele curioso veículo de duas rodas no qual circulavam seguranças e turistas em centros históricos, está na hora de atualizar a ideia.

Reconhecida pelo veículo de duas rodas onde circulavam seguranças, a Segway reinventou-se completamente com as trotinetas elétricas, repensando o conceito de transporte urbano.

Hoje, de acordo com a Euromonitor International, é a marca mundial número um em vendas de trotinetas elétricas há três anos consecutivos (2023-2025), com mais de 15 milhões de unidades enviadas globalmente.

No coração deste sucesso está uma combinação poderosa de tecnologia, conhecimento e escala.

A abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produto da Segway liga investigação, design, produção e feedback do mundo real num ciclo contínuo.

Segurança, fiabilidade e desempenho a longo prazo

Com o apoio de mais de 2000 engenheiros e um investimento de 174 milhões de dólares em I&D em 2025, a empresa continua a impulsionar a inovação através de tecnologias como as seguintes, concebidas para tornar cada viagem mais suave, segura e inteligente:

SegRide;

SegRange;

SegSmart.

Com mais de 29 milhões de veículos elétricos vendidos em todo o mundo, em várias categorias, a Segway-Ninebot desenvolveu a sua experiência profunda em engenharia de baterias, um dos componentes mais críticos de qualquer trotineta elétrica.

Esta experiência está integrada no seu avançado Sistema de Gestão de Bateria (em inglês, BMS), concebido para garantir segurança, fiabilidade e desempenho a longo prazo.

Segundo a própria marca, o BMS ajuda a prolongar a vida útil, manter um desempenho estável e prevenir potenciais riscos, constituindo o alicerce de confiança que está por detrás de cada viagem.

Trotinetas elétricas da Segway são construídas para a vida real

A série Ninebot E baseia-se numa ideia simples: a mobilidade deve ser fácil, fiável e segura, independentemente das condições.

Com a mais recente série Ninebot E3, a Segway leva este conceito ainda mais longe, colocando a durabilidade, a segurança e a utilização quotidiana no centro da experiência de condução.

Cada eKickScooter é testada muito além das condições típicas de utilização, por forma a garantir fiabilidade a longo prazo:

270.000 ciclos de impacto para simular anos de estradas irregulares;

200.000 testes de fadiga push-pull para garantir resistência estrutural;

20.000 km de simulações de vibração para replicar condições de utilização prolongada.

Concebida para manter-se sólida, independentemente de onde quer que a vida o leve, a Ninebot E3 Pro combina desempenho e praticidade.

O seu motor de 800 W oferece uma aceleração potente, enquanto a autonomia de até 55 km permite fazer as deslocações diárias com confiança.

Ao mesmo tempo, a estrutura leve em liga de alumínio-magnésio e o mecanismo de dobragem rápida facilitam o transporte, arrumação e integração nas rotinas do dia a dia, seja em deslocações urbanas, viagens ou transições entre diferentes espaços.

O conforto e o controlo são igualmente prioritários: um sistema de suspensão dupla em elastómero, pioneiro no setor, suaviza terrenos irregulares, enquanto a tecnologia SegRide garante maior estabilidade durante a condução.

A evolução da Ninebot E2 para os mais recentes modelos Ninebot E3 reflete a visão mais ampla da Segway: combinar conhecimento do utilizador, engenharia avançada e escala global num ecossistema coeso.